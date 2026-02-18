„Az anyai megérzés mentett meg minket!” – saját fia után most másokon segít Mónika
Alexander sokkal jobban van, mióta édesanyja kísérletezésbe kezdett a konyhában. Mónika rájött, mely összetevők és rejtett gyulladások mérgezik fia szervezetét, és ebből a tudásból született meg az Égi manna című szakácskönyv. Amióta így táplálkozik a kisfiú, azóta a gyógyulás útján van. A hiánypótló szakácskönyv egyszerű, megfizethető alapanyagokból kínál megoldást a levestől a desszertig minden, emésztési panasszal küzdő gyermek számára.
Végre a gyógyulás útján van a kis Alexander. Egy évtizednyi kialvatlanság, kétségbeesett orvosi vizitek előzték ezt meg, a „feneketlen kútból” nem látszott kiút. Alexander édesanyja végül besokallt és a kezébe vette az irányítást. Bár a teljes gyógyulásig még hosszú az út, végre megtalálták azt az ösvényt, amely élhetőbb életet ad a fiának.
A gyógyulás útján: 10 év küzdelem után megvan megoldás!
Négynaposan kapott agyvérzést
Alexander mindössze négynapos volt, amikor egy súlyos csecsemőkori agyvérzés örökre megváltoztatta az életét. Bár a betegség maradandó nyomokat hagyott a központi idegrendszerén és nap mint nap komoly mozgásszervi nehézségekkel kell szembenéznie, a kerekesszékes kisfiú élni akarása és édesanyja rendíthetetlen kitartása elképesztő. Alexander elszántan küzd a fizikai korlátai ellen, édesanyja pedig tartja benne a lelket és egy pillanatra sem adta fel a reményt. De ha ez még nem lenne elég, súlyos emésztési zavarral is küzd a kisfiú, amire hosszú évekig nem találták a megoldást. Eddig.
„Tíz évig nem aludtunk a kisfiammal”
Mónika kétségbeesett édesanyaként állt a konyhában, mára azonban ő segít másokon. Alexander betegsége miatt kísérletezte ki azokat a recepteket, amelyek most egy különleges könyvben látnak napvilágot. Az Égi manna nemcsak egy receptgyűjtemény, hanem mentőöv lehet minden kétségbeesett szülőnek.
Hosszú, álmatlan éjszakák, puffadás, folyamatos rosszullétek, fájdalmak és egy diagnózis, ami után csak falakba ütköztek - ez volt a sorsuk tíz éven át. Alexander születése óta küzdött rejtett emésztési problémákkal, ételérzékenységekkel (glutén, tejfehérje), de hiába járták az orvosokat, a hagyományos vizsgálatok nem hozták közelebb a megoldást. A kisfiú közben alig aludt, sokat fájt a hasa, hányt és látványosan szenvedett.
Alig volt kétéves, amikor álltam felette és nem tudtam, hogyan segíthetnék rajta. Azt kérdeztem, hogy akkor most mit fog enni, mit adhatok neki?
– emlékezett vissza az édesanya.
A fordulópontot az hozta, amikor elhatározta: nem vár tovább, és egy külföldi laboratóriumba küldte ki Alexander mintáit. A speciális székletvizsgálat eredménye sokkoló volt: súlyos bélgyulladást, áteresztő bél szindrómát és olyan toxinokat termelő baktériumokat találtak, amelyek szó szerint mérgezték a kisfiú szervezetét.
„Az anyai megérzés mentett meg minket!"
Eleinte még Amerikában élő magyar táplálkozáskutató is segített nekünk, annyira kerestem a kiutat, aztán itthon rátaláltam egy csodálatos emberre Kiri Brigitta személyében. Ő és az anyai megérzés mentett meg minket!
– mesélte Mónika.
Brigitta volt az, aki szó szerint megfogta az édesanya kezét a legnagyobb bajban, amikor Alexander két évvel ezelőtt nagyon rosszul lett. Brigitta nem csupán receptötleteket adott Mónika kérésére, hanem segített értelmezni a székletvizsgálat eredményeiben látottakat. Rávilágított arra, hogy a 10 éve tartó kialvatlanság mögött a súlyos bélgyulladás és a toxinokat termelő baktériumok állhatnak, amelyek folyamatosan irritálhatják a kisfiú idegrendszerét.
Az ötlet megvalósulását szakmai garancia kísérte
Mónika úgy döntött, hogy lecseréli az ételeket és kísérletezésbe fogott: megnézte, melyik összetevő milyen hatással van Alexander emésztésére, aztán megszületett a fejében az ötlet, hogy ha ez neki segített, másoknak is igen hasznos lehet. Így állt össze a szuper receptötletekkel teli szakácskönyv gyerekeknek: Az Égi Manna.
Mi ezeket a recepteket úgy állítottuk össze, hogy mindenki számára elérhető legyen, és úgy írtunk le mindent az elkészítéseknél is, hogy nem bonyolítottuk túl. Tehát mindent leírtunk úgy, hogy aki ezt követi, az pontosan azt fogja tudni elkészíteni, amit mi elkészítünk itthon a gyermekeinknek. Garantáltan ízletes, zamatos és változatos lesz az étrendjük
– avatott be Mónika.
Alexander életében a változás drámai: megszűnt a puffadás és a hányás, a kisfiú végre hízni kezdett és átalussza az éjszakákat. A 66 oldalas könyvet Heszberger Edina dietetikus és Dr. Sulyok Rita gyermekorvos is átnézte és jóváhagyta, így Mónika biztos lehet benne, hogy szakmailag is megfelel a kritériumoknak és jó szívvel ajánlhatja más szülőknek.
Az Égi Manna megoldást kínál azoknak a szülőknek, akik az egyhangú glutén-, tejtermék- és hozzáadott cukortól mentes recepteket szeretnék színes, tápláló és egyben finom fogásokkal színesíteni. Akik kifogytak az ötletekből vagy nemrég szembesültek egy ilyen diagnózissal és nem is tudják, hogyan kezdjenek neki az alapanyagok reformálásának, innen meríthetnek ötleteket.
Kiknek szól a szakácsönyv? Nemcsak sérült gyermekeknek, hanem minden emésztési problémával (puffadás, székrekedés, ételintolerancia) küzdőnek vagy azoknak, akik egészségesebben szeretnék táplálni a gyermeküket.
Ínycsiklandó mentes fogások
Az édesanya büszkén sorolta fel azokat a fogásokat, amiket a gyermeke is szeret. A repertoár a levestől az édességig mindent lefed, bizonyítva, hogy a diéta nem unalmas. Ezekből néhány kedvcsináló:
- Spenótfőzelék és tökfőzelék (a klasszikusok újragondolva)
- Quinoa kása piros gyümölcsökkel
- Ősi erőpalacsinta májjal
- Sütőben sült főzőbanán
- Rakott zöldbab
- Lazacos rizottó zöldségekkel
- Sült gyümölcstrió (sárgadinnye, avokádó és áfonya)
- Klasszikus halpástétom és gyerekbarát avokádókrém
- Zöldséges virslis muffin (csakis minőségi alapanyagokból)
Alexander abszolút kedvence pedig a különleges spenótos-köleses tarja muffin, amiért a kisfiú valósággal rajong.
A receptek egyik különlegessége, hogy a fotókon nem mesterségesen beállított ételkreációk láthatóak: az édesanya saját maga főzte le és fotózta be azokat a fogásokat, amiket a saját gyermeke is nap mint nap eszik.
Úton a gyógyulás felé
Alexander az elmúlt tíz évhez képest sokkal jobban van. Van rendes széklete, nem hány, nem puffad fel. Már sok esetben átalussza az éjszakát, mindent megért, nyitottabb a világra, együttműködő, figyelmesebb, és amit fizikálisan meg tud csinálni, azt megteszi. Egy kiegyensúlyozott, nyugodt kisfiú, akinek hihetetlen jó humora van.
Ez egy hatalmas előrelépés!
– mesélte elégedetten az édesanya.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre