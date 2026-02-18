„Az anyai megérzés mentett meg minket!” – saját fia után most másokon segít Mónika

Végre a gyógyulás útján van a kis Alexander. Egy évtizednyi kialvatlanság, kétségbeesett orvosi vizitek előzték ezt meg, a „feneketlen kútból” nem látszott kiút. Alexander édesanyja végül besokallt és a kezébe vette az irányítást. Bár a teljes gyógyulásig még hosszú az út, végre megtalálták azt az ösvényt, amely élhetőbb életet ad a fiának.

A gyógyulás útján: Alexander jóízűen falatozik anyukája különleges étkeiből fotó: beküldött/ Jáger Mónika

A gyógyulás útján: 10 év küzdelem után megvan megoldás!

Négynaposan kapott agyvérzést

Alexander mindössze négynapos volt, amikor egy súlyos csecsemőkori agyvérzés örökre megváltoztatta az életét. Bár a betegség maradandó nyomokat hagyott a központi idegrendszerén és nap mint nap komoly mozgásszervi nehézségekkel kell szembenéznie, a kerekesszékes kisfiú élni akarása és édesanyja rendíthetetlen kitartása elképesztő. Alexander elszántan küzd a fizikai korlátai ellen, édesanyja pedig tartja benne a lelket és egy pillanatra sem adta fel a reményt. De ha ez még nem lenne elég, súlyos emésztési zavarral is küzd a kisfiú, amire hosszú évekig nem találták a megoldást. Eddig.

„Tíz évig nem aludtunk a kisfiammal”

Mónika kétségbeesett édesanyaként állt a konyhában, mára azonban ő segít másokon. Alexander betegsége miatt kísérletezte ki azokat a recepteket, amelyek most egy különleges könyvben látnak napvilágot. Az Égi manna nemcsak egy receptgyűjtemény, hanem mentőöv lehet minden kétségbeesett szülőnek.

Hosszú, álmatlan éjszakák, puffadás, folyamatos rosszullétek, fájdalmak és egy diagnózis, ami után csak falakba ütköztek - ez volt a sorsuk tíz éven át. Alexander születése óta küzdött rejtett emésztési problémákkal, ételérzékenységekkel (glutén, tejfehérje), de hiába járták az orvosokat, a hagyományos vizsgálatok nem hozták közelebb a megoldást. A kisfiú közben alig aludt, sokat fájt a hasa, hányt és látványosan szenvedett.

Alig volt kétéves, amikor álltam felette és nem tudtam, hogyan segíthetnék rajta. Azt kérdeztem, hogy akkor most mit fog enni, mit adhatok neki?

– emlékezett vissza az édesanya.

A fordulópontot az hozta, amikor elhatározta: nem vár tovább, és egy külföldi laboratóriumba küldte ki Alexander mintáit. A speciális székletvizsgálat eredménye sokkoló volt: súlyos bélgyulladást, áteresztő bél szindrómát és olyan toxinokat termelő baktériumokat találtak, amelyek szó szerint mérgezték a kisfiú szervezetét.