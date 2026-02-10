Fia életét mentette meg egy számítógépes játékkal az apa - imádják az autista gyerekek

Stuart Duncan megelégelte, hogy kisfiát folyamatosan zaklatták a neten. Létrehozott egy digitális paradicsomot, ahol végre senki sem nézi le az autista fiatalokat. A kanadai apuka csodát tett a fiával. Egy külön világot hozott létre - neki és többezer autista gyermeknek.

Világraszóló csodát tett az apa, aki saját birodalmat épített autista fiának

AutismFather, azaz "autista apa" - így ismerik már az egész világon. Nem üzletből kezdte a küldetését, hanem szeretetből. Mégpedig a fia miatt, aki szintén autista.

Minden szülő szívfájdalma, ha - akár csak szavakkal - bántják a gyermekét. Stuart Duncan pedig látta, ahogy autista kisfiát kiközösítik és gúnyolják a népszerű videójáték, a Minecraft közösségi szerverein. A gyerek csak játszani akart volna, de társai kegyetlenek voltak vele. Az apuka azonban gondolt egyet: nem tiltotta el a fiát a számítógéptől, inkább megoldást keresett. Olyat tett, amire senki sem számított: saját világot teremtett.

A kisfiú, akit elüldöztek a többiek

A Minecraft olyan a gyerekeknek, mint régen a grund: itt találkoznak, itt építenek, itt élik a közösségi életüket. De Stuart fia, és sok ezer, hozzá hasonló autista gyermek számára ez a terep maga volt a pokol. A „trollok” és a gúnyolódók hamar kiszúrták, hogy a kisfiú máshogy kommunikál, lassabb vagy éppen más szabályok szerint játszana.

Néztem a fiamat és megszakadt a szívem. Csak egy biztonságos helyet akartam neki, ahol nem bántják azért, mert önmaga

-mesélte az apa.

Autcraft: Ahol a „furcsaság” a szupererő

Stuart 2013-ban indította el az Autcraft nevű szervert. Ez nem egy egyszerű játékfelület. Ez egy olyan erődítmény, ahová csak szigorú ellenőrzés után lehet belépni. Itt nincsenek káromkodó kamaszok, nincsenek rombolók, akik tönkretennék más munkáját, és senki nem nevet ki senkit, ha éppen „lefagy” vagy furcsát mond.

A szerver pillanatok alatt világsiker lett. Ami egy apa szeretetéből indult, az mára egy globális mozgalommá nőtte ki magát:

Zéró tolerancia: Aki csúfolódik, azt azonnal kitiltják.

Aki csúfolódik, azt azonnal kitiltják. Biztonság mindenekfelett: Moderátorok hada figyeli minden percben a gyerekeket.

Moderátorok hada figyeli minden percben a gyerekeket. Barátságok születnek: Olyan gyerekek találtak itt legjobb barátra, akik a való életben soha nem mertek megszólalni.

A világ is fejet hajt az apa előtt

Stuart Duncan ma már nem csak egy informatikus apa: kutatók és orvosok tanulmányozzák a módszerét. Bebizonyította, hogy az autista gyerekek nem bezárkózni akarnak, hanem csak egy olyan közösségre vágynak, ahol megértik az ő nyelvüket. Az Autcraft falai között ezek a fiatalok kinyílnak, csapatmunkát tanulnak és ami a legfontosabb: végre nem érzik magukat kívülállónak.