Az Autizmus Világnapja április 2-án, nemzetközileg elismert nap az ENSZ által. A legutóbb mért adatok szerint már minden 54. gyermek érintett autizmusban, írta az Autisták Országos Szövetsége. Kívülről nem felfedezhető az autizmus, de sokban megváltoztatja az autista életét és környezetére is nagy hatással van. Az Autizmus világnapja 2025-ben újabb programokkal várja az embereket. Ebből az alkalomból szerda este több budapesti középület is kék díszkivilágítást kapott.

Csodálatos látványt nyújt a Lánchíd / Fotó: Markovics Gábor

Autizmus Világnapja 2025: Programok Budapesten belül

Budapesten belül több programmal is találkozhatunk, illetve a leglátványosabb a különböző épületek kivilágítása kék színben. Például a Művészetek Palotája is.

A Művészetek Palotája is gyönyörű lett ebben a színben / Fotó: Markovics Gábor

Több épület is kék színbe borult az Autizmus világnapja alkalmából

Az Autizmus Világnapján a kék szín az autizmus elfogadását és tudatosítását szimbolizálja. Világszerte az autisták támogatására irányul, emellett a társadalmi összefogásra hívja fel a figyelmet. Az Autizmus Világnapja alkalmából pedig több épület is kék színbe borult. A Lánchíd és a Művészetek Palotája mellett a MOL Torony teteje és a Nemzeti Atlétikai Centrum is kék színben pompázott az este folyamán.

Ritkán látni így a MOL Tornyot / Fotó: Markovics Gábor

Autista szurkolók kísérhetik be a futball játékosokat

Az április 3-án az MTK Budapest is készül egy programmal az Autizmus Világnapja 2025 alkalmából, ahol a Fehérvár SC elleni meccsen autista szurkolók kísérhetik be a pályára a játékosokat a mérkőzés előtt. Az MTK Budapest még mezt is biztosít számukra, amit emlékül hazavihetnek.

A Nemzeti Atlétikai Centrum is szép látványt nyújt / Fotó: Markovics Gábor

A Magyar Zene Háza is programmal készült az Autizmus Világnapja alkalmából

Az Ostanito-Az autizmus világnapja keretén belül bemutatásra került, hogy milyen rendkívüli kapcsolat van a művészetek, elsősorban a zene és az autizmus között. Ezeken kívül is megannyi programban lehet része az érdeklődőknek.

Autizmus világnapja 2025: Programok Budapesten kívül

Az autizmus világnapján 2025-ben is több programon is részt vehetünk, legtöbbször a programok célja az autizmus felhívására irányul, illetve elfogadására.

A Ferences Rendi Autista Segítő Központ programja

A Ferences Rendi Autista Segítő Központ április 5-én figyelemfelhívó sétát szervez. A résztvevők Mátraházán a Magyarok Nagyasszonya kápolnánál gyülekezhetnek, majd indulnak a Kékestető felé vezető kék túraútvonalon.