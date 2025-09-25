Még cukor sem kell bele – ez a banánosmuffin-recept mindent visz

A rohanó hétköznapokban sokszor nincs ideje odafigyelni az embernek az egészséges étkezésre. Arra, hogy olyan ételekkel, nasikkal készüljön a napra, amelyek nincsenek káros hatással a szervezetre. Most azonban hoztunk egy olyan pofonegyszerű banánosmuffin-receptet, amellyel pillanatok alatt végzel, ráadásul nemcsak finom, de még a bőrödre is varázslatos hatást gyakorol!

Egyszerű, ámde annál egészségesebb ez a banános muffin recept! Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

A finomság nemcsak cukormentes, de bőrtápláló összetevőkben is gazdag.

Íme a 6 összetevős banánosmuffin-recept

Hozzávalók: 2 jól megérett banán, 2 tojás, 50-60 g mandulaliszt vagy zabpehelyliszt, 1 tk. sütőpor, egy csipet só, fahéj ízlés szerint.

Elkészítés: melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Ezt követően törjük össze a banánokat villával, keverjük hozzá a tojást, majd jöhet a liszt, a sütőpor, a só és a fahéj. A masszát adagoljuk muffin-sütőformákba, majd mehet is a sütőbe 15-20 perce és kész is. Ha tovább szeretnéd édesíteni, extrázni, adhatsz hozzá étcsoki- darabokat, bogyós gyümölcsöt is.

De mitől is lesz ez a cukormentes muffin bőrfeszesítő? Attól, hogy a banán tele van olyan vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyek hozzájárulnak a bőr egészségéhez.

C-vitamin-tartalma serkenti a kollagén termelődését, ami a bőr feszességéért felelős, antioxidánsai pedig segítenek kivédeni a ráncosodást gyorsító szabadgyököket. A benne található kálium ráadásul segít megőrizni a bőr hidratáltságát

– írja a Life.hu hozzátéve, a fent említett finomság nemcsak desszertnek, de gyors reggelinek vagy épp edzés előtti energiaadó nasinak is remek.