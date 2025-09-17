Így tárold a banánt, hogy tovább maradjon friss

A banán ideális könnyű reggeli vagy nassolnivaló, mégis a konyhában a leggyakrabban kidobott ételek közé tartozik - a legtöbb ember helytelenül tárolja őket.

Meg lehet növelni a banán élettartamát / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A banán tovább is eltartható

Egy szakértő szerint a banánt távol kell tartani a gyümölcstálaktól, mivel emiatt könnyen megpuhul és megbarnul.

„A gyümölcstál az egyik legrosszabb hely a banán tárolására, mivel sok más gyümölcs, például az alma és az őszibarack is etilén gázt bocsát ki. Ha a banánt távol tartjuk más gyümölcsöktől, megakadályozhatjuk a túlérettség láncreakcióját.”

Az etilén gáz megérleli a gyümölcsöt, így puhává és ízletessé válik a gyümölcs. Amikor a levegőben túlzott mennyiségű etiléngáz halmozódik fel, az a gyümölcsök gyors érési folyamatához vezet, és gyorsan rothadó katasztrófává válik - írja a Mirror.

Tanácsos egyenként tárolni a banánt a konyhapulton, emellett távol minden más gyümölcstől és hőforrástól, például a sütőtől. Ha azt szeretnéd, hogy a banán lényegesen tovább elálljon, akkor le kell lassítani az etaléntermelésüket egy kis folpack segítségével. A műanyag fóliába való csomagolás, lelassítja a szobahőmérsékletű érési folyamatot, így a szárukat becsomagolva csapdába esik az etaléngáz.

Megőrzi így a banán sárgaságát és frissességét. Ha gyümölcsöktől és hőtől távol tartod, letakarod a szárát, akár 10 vagy 14 nappal tovább frissek maradhatnak, mint eredeti élettartamuk lenne.