RETRO RÁDIÓ

Így tárold a banánt, hogy tovább maradjon friss

Akár hetekig frissen tartható. Ezzel a módszerrel a banánt később is lehet fogyasztani.

Megosztás
Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.17. 12:00
Banán frissesség fólia eltarthatóság

A banán ideális könnyű reggeli vagy nassolnivaló, mégis a konyhában a leggyakrabban kidobott ételek közé tartozik - a legtöbb ember helytelenül tárolja őket.

banán
Meg lehet növelni a banán élettartamát / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A banán tovább is eltartható

Egy szakértő szerint a banánt távol kell tartani a gyümölcstálaktól, mivel emiatt könnyen megpuhul és megbarnul.

„A gyümölcstál az egyik legrosszabb hely a banán tárolására, mivel sok más gyümölcs, például az alma és az őszibarack is etilén gázt bocsát ki. Ha a banánt távol tartjuk más gyümölcsöktől, megakadályozhatjuk a túlérettség láncreakcióját.”

Az etilén gáz megérleli a gyümölcsöt, így puhává és ízletessé válik a gyümölcs. Amikor a levegőben túlzott mennyiségű etiléngáz halmozódik fel, az a gyümölcsök gyors érési folyamatához vezet, és gyorsan rothadó katasztrófává válik - írja a Mirror.

Tanácsos egyenként tárolni a banánt a konyhapulton, emellett távol minden más gyümölcstől és hőforrástól, például a sütőtől. Ha azt szeretnéd, hogy a banán lényegesen tovább elálljon, akkor le kell lassítani az etaléntermelésüket egy kis folpack segítségével. A műanyag fóliába való csomagolás, lelassítja a szobahőmérsékletű érési folyamatot, így a szárukat becsomagolva csapdába esik az etaléngáz.

Megőrzi így a banán sárgaságát és frissességét.  Ha gyümölcsöktől és hőtől távol tartod, letakarod a szárát, akár 10 vagy 14 nappal tovább frissek maradhatnak, mint eredeti élettartamuk lenne.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu