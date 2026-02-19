Lepd meg a párod: hibátlan sós és édes reggeli percek alatt – öt hozzávalóból!
Kenyér, tojás, csoki, olaj, só – mindössze ennyi kell. Ez a reggeli mindent visz!
Egy jó reggelitől jól indul a nap. S hogy milyen a jó reggeli?! Amiért érdemes felkelni! Finom, sós, édes, mindenki szereti, nem kell hozzá sok alapanyag, és ami a lényeg: hamar megvan.
Micsoda reggeli: lepd meg vele a párod, a családod – erre senki sem fog nemet mondani!
Lana Petrenko reggeli receptötlete igazi telitalálat: pillanatok alatt megvan, az is örömmel esik neki, aki édeset, és az is, aki sósat kíván! Íme a hozzávalók rövid listája:
- toast kenyér
- tojás
- csokoládé
- étolaj
- só
Tegyünk egymásra két szelet toast kenyeret, majd egy pohár szájával vágjuk ki a közepét. A két kör alakú rész közé tegyünk két kocka csokit és serpenyőben, kevés olajon pirítsuk meg a kis korong mindkét oldalát. A kivágott közepű toast kenyereket tegyük egymás mellé az olajozott serpenyőbe, üssünk a kenyerekbe egy-egy tojást és süssük meg. Kevés sóval ízesítsük. Jó étvágyat!
Nézd meg Lana Petrenko videóját!
