Lepd meg a párod: hibátlan sós és édes reggeli percek alatt – öt hozzávalóból!

Egy jó reggelitől jól indul a nap. S hogy milyen a jó reggeli?! Amiért érdemes felkelni! Finom, sós, édes, mindenki szereti, nem kell hozzá sok alapanyag, és ami a lényeg: hamar megvan.

Egy jó reggeliért érdemes felkelni! (Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio –Képünk illusztráció)

Micsoda reggeli: lepd meg vele a párod, a családod – erre senki sem fog nemet mondani!

Lana Petrenko reggeli receptötlete igazi telitalálat: pillanatok alatt megvan, az is örömmel esik neki, aki édeset, és az is, aki sósat kíván! Íme a hozzávalók rövid listája:

toast kenyér

tojás

csokoládé

étolaj

só

Tegyünk egymásra két szelet toast kenyeret, majd egy pohár szájával vágjuk ki a közepét. A két kör alakú rész közé tegyünk két kocka csokit és serpenyőben, kevés olajon pirítsuk meg a kis korong mindkét oldalát. A kivágott közepű toast kenyereket tegyük egymás mellé az olajozott serpenyőbe, üssünk a kenyerekbe egy-egy tojást és süssük meg. Kevés sóval ízesítsük. Jó étvágyat!

Nézd meg Lana Petrenko videóját!