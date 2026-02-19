RETRO RÁDIÓ

Lepd meg a párod: hibátlan sós és édes reggeli percek alatt – öt hozzávalóból!

Kenyér, tojás, csoki, olaj, só – mindössze ennyi kell. Ez a reggeli mindent visz!

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.19. 05:30
reggeli praktika kenyér tojás csoki

Egy jó reggelitől jól indul a nap. S hogy milyen a jó reggeli?! Amiért érdemes felkelni! Finom, sós, édes, mindenki szereti, nem kell hozzá sok alapanyag, és ami a lényeg: hamar megvan.

Ébredő nő: egy jó reggeliért érdemes felkelni!
Egy jó reggeliért érdemes felkelni! (Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio –Képünk illusztráció)

Micsoda reggeli: lepd meg vele a párod, a családod – erre senki sem fog nemet mondani!

Lana Petrenko reggeli receptötlete igazi telitalálat: pillanatok alatt megvan, az is örömmel esik neki, aki édeset, és az is, aki sósat kíván! Íme a hozzávalók rövid listája:

Tegyünk egymásra két szelet toast kenyeret, majd egy pohár szájával vágjuk ki a közepét. A két kör alakú rész közé tegyünk két kocka csokit és serpenyőben, kevés olajon pirítsuk meg a kis korong mindkét oldalát. A kivágott közepű toast kenyereket tegyük egymás mellé az olajozott serpenyőbe, üssünk a kenyerekbe egy-egy tojást és süssük meg. Kevés sóval ízesítsük. Jó étvágyat!

Nézd meg Lana Petrenko videóját!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu