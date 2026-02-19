Jön a tavasz? Zsuzsanna napján kiderül az igazság: a pacsirták már tudnak valamit!
Eleged van a szürkeségből és a fagyos reggelekből? Van egy jó hírünk: Zsuzsanna napja hozza magával a jó időt is! Február 19-e nem csak a névnaposokról szól, hanem a természet ébredésének legfontosabb fordulópontjáról.
Ahogy közeledünk február végéhez, mindenki egyetlen kérdést tesz fel: mikor szabadulunk meg végre a hidegtől és a réteges öltözködéstől? A népi kalendárium szerint nem kell már sokáig találgatnunk, ugyanis jön Zsuzsanna napja, ami az egyik legfontosabb dátum a tavaszváráshoz kapcsolódóan.
Zsuzsanna napja a tavasz hírnöke
A néphit szerint Zsuzsanna az a szent, aki „elviszi a havat”, és végre kinyitja az ajtót a tavaszi napsugarak előtt. Úgy tartják, február 19-én kezdődik el a valódi felmelegedés, és ha ezen a napon szép az idő, akkor már elkezdhetjük előkaparni a rég nem látott tavaszi ruhadarabokat. De Zsuzsanna mellett van még egy sztárja ennek a napnak, méghozzá a pacsirta!
Dédapáink ezen a február 19-i napon még nem az időjárás-applikációkat bújták, hanem a kertbe kisurranva kémlelték az eget.
A mondás szerint ugyanis:
Ha megszólal a pacsirta, akkor már közel a tavasz!
De vigyázat, a madarak nem akárhogyan jósolnak! Íme egy útmutató, hogy mire figyelj:
- A magasan szálló pacsirta a biztos jele annak, hogy a tél végleg csomagol, és jön a kikelet.
- A néma vagy alacsonyan repülő pacsirta azt jelenti, hogy még nem rakhatod el a hótaposót, mert a tél ez esetben még tartogat egy utolsó nagy rohamot.
- A sárban fürdőző pacsirta pedig a legrosszabb forgatókönyv! Ha a madár a porban vagy sárban fürdik, az a néphit szerint még hosszú, fagyos és csapadékos heteket jelez előre.
Dobjuk el a fakanalat?
Zsuzsanna napjához nemcsak jóslatok, hanem szigorú tiltások is tartoztak. Sok helyen ilyenkor tilos volt a mosás és a teregetés, mert a babona szerint az szerencsétlenséget hozott volna a házra. Ehelyett inkább a jövő évi termésre koncentráltak: ha csurgott az eresz, azaz olvadt a hó, akkor jó bortermésre számítottak a gazdák.
