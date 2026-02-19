Medvekvíz: mennyit tudsz a legnagyobb ragadozóról?

A medvék a Föld legismertebb és legerőteljesebb szárazföldi ragadozói közé tartoznak. A legismertebb faja a barnamedve, amelynek egyik alfaja a grizzly, valamint a sarkvidék uralkodója, a jegesmedve. Ázsiában él az óriáspanda, míg a pápaszemes medve az Andok hegység erdeiben honos.

A föld legismertebb állata a medve. Fotó: unsplash

Testfelépítésük zömök, erős végtagjaik és hatalmas karmaik kiválóan alkalmassá teszik őket ásásra, fára mászásra vagy zsákmányszerzésre. Bár sokan kizárólag húsevőként gondolnak rájuk, a legtöbb medve mindenevő: bogyókat, gyökereket, rovarokat és halat is fogyaszt. Kivételt jelent a jegesmedve, amely főként fókákra vadászik, és a tengeri jégen tölti ideje nagy részét.

A hidegebb éghajlaton élő fajok télen nyugalmi állapotba vonulnak. Ilyenkor anyagcseréjük lelassul, és a korábban felhalmozott zsírtartalékaikból élnek.

Az élőhelyek zsugorodása és az éghajlatváltozás több faj számára komoly veszélyt jelent. A természetvédelmi programok célja, hogy biztosítsák e lenyűgöző állatok fennmaradását, és megőrizzék a velük együtt élő ökoszisztémák egyensúlyát.

Medve Magyarországon

A mogyoródi önkormányzat 2026. február 17-én, kedden közölte, hogy bejelentés érkezett egy medve felbukkanásáról a település külterületén. Az állatot a Kukukkhegy feletti erdősávban, a bánya térségében látták, amely a Hungaroring és Fót közigazgatási határának közelében található.

A medvék megjelenése Magyarországon ma már nem számít rendkívülinek: évente hozzávetőleg 5–12 megerősített bejelentés érkezik jelenlétükről. A Bükki Nemzeti Park szakértőinek becslése szerint egy időben általában 5–10 példány tartózkodhat az ország területén.

