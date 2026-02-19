Medvekvíz: mennyit tudsz a legnagyobb ragadozóról?
A Föld egyik legismertebb és legerőteljesebb ragadozójáról, a medvéről sokan keveset tudnak. Most egy medvekvíz segítségével próbára teheted a tudásodat a barnamedvétől a jegesmedvén át az óriáspandáig minden fontos fajtáról. Vajon hány kérdésre tudsz helyes választ adni?
A medvék a Föld legismertebb és legerőteljesebb szárazföldi ragadozói közé tartoznak. A legismertebb faja a barnamedve, amelynek egyik alfaja a grizzly, valamint a sarkvidék uralkodója, a jegesmedve. Ázsiában él az óriáspanda, míg a pápaszemes medve az Andok hegység erdeiben honos.
Testfelépítésük zömök, erős végtagjaik és hatalmas karmaik kiválóan alkalmassá teszik őket ásásra, fára mászásra vagy zsákmányszerzésre. Bár sokan kizárólag húsevőként gondolnak rájuk, a legtöbb medve mindenevő: bogyókat, gyökereket, rovarokat és halat is fogyaszt. Kivételt jelent a jegesmedve, amely főként fókákra vadászik, és a tengeri jégen tölti ideje nagy részét.
A hidegebb éghajlaton élő fajok télen nyugalmi állapotba vonulnak. Ilyenkor anyagcseréjük lelassul, és a korábban felhalmozott zsírtartalékaikból élnek.
Az élőhelyek zsugorodása és az éghajlatváltozás több faj számára komoly veszélyt jelent. A természetvédelmi programok célja, hogy biztosítsák e lenyűgöző állatok fennmaradását, és megőrizzék a velük együtt élő ökoszisztémák egyensúlyát.
Medve Magyarországon
A mogyoródi önkormányzat 2026. február 17-én, kedden közölte, hogy bejelentés érkezett egy medve felbukkanásáról a település külterületén. Az állatot a Kukukkhegy feletti erdősávban, a bánya térségében látták, amely a Hungaroring és Fót közigazgatási határának közelében található.
A medvék megjelenése Magyarországon ma már nem számít rendkívülinek: évente hozzávetőleg 5–12 megerősített bejelentés érkezik jelenlétükről. A Bükki Nemzeti Park szakértőinek becslése szerint egy időben általában 5–10 példány tartózkodhat az ország területén.
Ennek kapcsán készítettünk egy medve kvízt, amiből kiderül mennyit tudsz erről az állatról!
1. Melyik a világ legnagyobb testű szárazföldi ragadozója: a jegesmedve vagy a barnamedve?
2. Melyik kontinensen él vadon a legtöbb barnamedve?
3. Mi a neve annak az időszaknak, amikor a medvék téli nyugalmi állapotba vonulnak?
4. Hány medvefaj él ma a Földön?
5. Melyik medvefaj él kizárólag Kínában és fő tápláléka a bambusz?
6. Melyik érzékszerve a legfejlettebb a medvéknek?
7. Igaz vagy hamis: minden medve kizárólag húsevő.
8. Melyik híres nemzeti parkban lehet nagy eséllyel grizzly medvéket megfigyelni az Egyesült Államokban?
9. Melyik medvefaj a legkisebb termetű a ma élő fajok közül?
10. Melyik medvefajt nevezik gyakran grizzlynek Észak-Amerikában?
