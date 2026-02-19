RETRO RÁDIÓ

Medvekvíz: mennyit tudsz a legnagyobb ragadozóról?

A Föld egyik legismertebb és legerőteljesebb ragadozójáról, a medvéről sokan keveset tudnak. Most egy medvekvíz segítségével próbára teheted a tudásodat a barnamedvétől a jegesmedvén át az óriáspandáig minden fontos fajtáról. Vajon hány kérdésre tudsz helyes választ adni?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 17:45
medve medveveszély kvíz

A medvék a Föld legismertebb és legerőteljesebb szárazföldi ragadozói közé tartoznak. A legismertebb faja a barnamedve, amelynek egyik alfaja a grizzly, valamint a sarkvidék uralkodója, a jegesmedve. Ázsiában él az óriáspanda, míg a pápaszemes medve az Andok hegység erdeiben honos.

medve
A föld legismertebb állata a medve. Fotó:  unsplash

Testfelépítésük zömök, erős végtagjaik és hatalmas karmaik kiválóan alkalmassá teszik őket ásásra, fára mászásra vagy zsákmányszerzésre. Bár sokan kizárólag húsevőként gondolnak rájuk, a legtöbb medve mindenevő: bogyókat, gyökereket, rovarokat és halat is fogyaszt. Kivételt jelent a jegesmedve, amely főként fókákra vadászik, és a tengeri jégen tölti ideje nagy részét.

A hidegebb éghajlaton élő fajok télen nyugalmi állapotba vonulnak. Ilyenkor anyagcseréjük lelassul, és a korábban felhalmozott zsírtartalékaikból élnek.

Az élőhelyek zsugorodása és az éghajlatváltozás több faj számára komoly veszélyt jelent. A természetvédelmi programok célja, hogy biztosítsák e lenyűgöző állatok fennmaradását, és megőrizzék a velük együtt élő ökoszisztémák egyensúlyát.

Medve Magyarországon

A mogyoródi önkormányzat 2026. február 17-én, kedden közölte, hogy bejelentés érkezett egy medve felbukkanásáról a település külterületén. Az állatot a Kukukkhegy feletti erdősávban, a bánya térségében látták, amely a Hungaroring és Fót közigazgatási határának közelében található.

A medvék megjelenése Magyarországon ma már nem számít rendkívülinek: évente hozzávetőleg 5–12 megerősített bejelentés érkezik jelenlétükről. A Bükki Nemzeti Park szakértőinek becslése szerint egy időben általában 5–10 példány tartózkodhat az ország területén.

Ennek kapcsán készítettünk egy medve kvízt, amiből kiderül mennyit tudsz erről az állatról!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik a világ legnagyobb testű szárazföldi ragadozója: a jegesmedve vagy a barnamedve?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik kontinensen él vadon a legtöbb barnamedve?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mi a neve annak az időszaknak, amikor a medvék téli nyugalmi állapotba vonulnak?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hány medvefaj él ma a Földön?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik medvefaj él kizárólag Kínában és fő tápláléka a bambusz?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik érzékszerve a legfejlettebb a medvéknek?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Igaz vagy hamis: minden medve kizárólag húsevő.
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik híres nemzeti parkban lehet nagy eséllyel grizzly medvéket megfigyelni az Egyesült Államokban?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik medvefaj a legkisebb termetű a ma élő fajok közül?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik medvefajt nevezik gyakran grizzlynek Észak-Amerikában?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu