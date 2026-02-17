Figyelem: medvét láttak egy Budapest környéki településen, ezekre kell figyelni

Fontos felhívásra ébredt február 17-én kedden Mogyoród nagyközsége, miután a helyi önkormányzat közölte, medvét láttak Mogyoród külterületén, Kukukkhegyen. Az állatot egy erdős, bánya fölötti területen észlelték a Pest vármegyei, Budapest közeli településen.

Medvét láttak Mogyoródon. Fotó: Rasmus Svinding / Pexels

Medvét láttak Mogyoródon

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelentés érkezett medve észleléséről településünk külterületén, Kukukkhegy fölötti erdős résznél, a bánya fölötti területen

- kezdték hivatalos posztjukban, majd tanácsokat is megosztottak a lakossággal a biztonságuk érdekében:

Kérjük Önöket, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket, gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba, a hulladékot zárt edényben tárolják, házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen. Amennyiben látják az állatot, ne közelítsék meg, értesítsék a Mátyás Andrást, a Mogyoródi Vadásztársaság hivatalos vadászát a 06-70-455-9640-es telefonszámon vagy hívják a 112-es segélyhívót!

- közölték kiemelve, az illetékes hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik.