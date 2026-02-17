RETRO RÁDIÓ

Figyelem: medvét láttak egy Budapest környéki településen, ezekre kell figyelni

Mogyoród külterületén észlelték az állatot.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.17. 14:45
Mogyoród medve észlelés

Fontos felhívásra ébredt február 17-én kedden Mogyoród nagyközsége, miután a helyi önkormányzat közölte, medvét láttak Mogyoród külterületén, Kukukkhegyen. Az állatot egy erdős, bánya fölötti területen észlelték a Pest vármegyei, Budapest közeli településen.

Medvét láttak Mogyoródon
Medvét láttak Mogyoródon. Fotó: Rasmus Svinding / Pexels

 

Medvét láttak Mogyoródon

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelentés érkezett medve észleléséről településünk külterületén, Kukukkhegy fölötti erdős résznél, a bánya fölötti területen

 - kezdték hivatalos posztjukban, majd tanácsokat is megosztottak a lakossággal a biztonságuk érdekében: 

Kérjük Önöket, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket, gyermekeket ne engedjenek egyedül a határba, a hulladékot zárt edényben tárolják, házi- és haszonállataikat tartsák biztonságos helyen. Amennyiben látják az állatot, ne közelítsék meg, értesítsék a Mátyás Andrást, a Mogyoródi Vadásztársaság hivatalos vadászát a 06-70-455-9640-es telefonszámon vagy hívják a 112-es segélyhívót!

 - közölték kiemelve, az illetékes hatóságok a helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu