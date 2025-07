Ezt érdemes tudni az idei F1 Magyar Nagydíjról: mutatjuk a lezárásokat, az odajutási lehetőségeket és a hivatalos programot!

Most hétvégén rendezik Mogyoródon a 40. Magyar Nagydíjat. A F1 jubileumi futamát élőben közvetítik majd, de a helyszínre is sokan kilátogatnak. Nekik és a verseny idején a környéken közlekedőknek mutatunk most néhány hasznos tippet!