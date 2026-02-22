Tombol a téli olimpiai láz, az iskolákban már osztják az érmeket!
Javában tartanak a téli ötkarikás játékok Milánóban, de közben már a suli-folyosókon már zajlanak a döntők! Elképesztő videók árasztották el a netet: a diákok nem mennek Milánóig, inkább tantermi curlinggel és menzás piruettekkel kápráztatják el a közösségi média felhasználóit és a téli olimpia rajongóit.
Lassan a fináléjához közeledik a téli olimpia Olaszországban. Ám miközben a profi sportolók méregdrága jégcsarnokokban izzadnak, addig a jövő bajnokai a matekterem és a büfé között mutatták meg, mire képes a kreativitás. Felejtsd el a profi felszerelést! A legújabb internetes őrület bizonyítja: egy jól csúszó matrac, egy gurulós szék és némi vakmerőség is bőven elég ahhoz, hogy bárkiből olimpikon váljon a szünetben!
Téli olimpia az iskolában: Curling a folyosón
A videó egyik legviccesebb pillanata egyértelműen a „folyosói curling” döntőjéről készült. A recept egyszerű: végy egy guruló széket és két-három elszánt segítőt, akik felmosóval tisztítják az utat az „aranyérem” felé. A kommentelők mindenestere imádják a szlovák diákok kreativitását:
Nagyon élem, hogy a srácok így múlatják az időt, de azért a tanáraik reakcióját is megnézném!
– írta egy kommentelő a szomszédos országból világhódító útra indult videó kapcsán.
Folyosói bob és tantermi síugrás
Azt gondolnánk, hogy a formabontó curlingnél jobbat nehéz lenne kitalálni, de a fiatalok fantáziája olyannyira határtalan, hogy számos más téli olimpiai sportágnak is megtalálták a tantermi verzióját, amit be is mutatnak: láthatunk tőlük a videóban – a teljesség igénye nélkül –
- bobozást,
- műkorcsolya kűrt,
- sífutást,
- szánkózást
- és még gyorskorcsolyát, valamint
- síugrást is.
Úgy tűnik, a téli olimpiai láz mindenkit elért és ki tudja: talán a következő téli olimpián ismét látjuk majd ezeket a srácokat – de lehet, hogy akkor már a versenypályán?
Íme a szlovák diákok sajátos téli olimpiája:
