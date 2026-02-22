RETRO RÁDIÓ

Tombol a téli olimpiai láz, az iskolákban már osztják az érmeket!

Javában tartanak a téli ötkarikás játékok Milánóban, de közben már a suli-folyosókon már zajlanak a döntők! Elképesztő videók árasztották el a netet: a diákok nem mennek Milánóig, inkább tantermi curlinggel és menzás piruettekkel kápráztatják el a közösségi média felhasználóit és a téli olimpia rajongóit.

Megosztás
Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.02.22. 07:30
téli olimpia internet iskola közösségi média

Lassan a fináléjához közeledik a téli olimpia Olaszországban. Ám miközben a profi sportolók méregdrága jégcsarnokokban izzadnak, addig a jövő bajnokai a matekterem és a büfé között mutatták meg, mire képes a kreativitás. Felejtsd el a profi felszerelést! A legújabb internetes őrület bizonyítja: egy jól csúszó matrac, egy gurulós szék és némi vakmerőség is bőven elég ahhoz, hogy bárkiből olimpikon váljon a szünetben!

téli olimpia
A curling nem csak a téli olimpia műsorában lehet izgalmas - ezt bizonyítják a közösségi médiafelületeket elárasztó szlovák iskolai videók is. Fotó: SHVETS production / Pexels

 

Téli olimpia az iskolában: Curling a folyosón

A videó egyik legviccesebb pillanata egyértelműen a „folyosói curling” döntőjéről készült. A recept egyszerű: végy egy guruló széket és két-három elszánt segítőt, akik felmosóval tisztítják az utat az „aranyérem” felé. A kommentelők mindenestere imádják a szlovák diákok kreativitását: 

Nagyon élem, hogy a srácok így múlatják az időt, de azért a tanáraik reakcióját is megnézném!

 – írta egy kommentelő a szomszédos országból világhódító útra indult videó kapcsán.

 

Folyosói bob és tantermi síugrás

Azt gondolnánk, hogy a formabontó curlingnél jobbat nehéz lenne kitalálni, de a fiatalok fantáziája olyannyira határtalan, hogy számos más téli olimpiai sportágnak is megtalálták a tantermi verzióját, amit be is mutatnak: láthatunk tőlük a videóban – a teljesség igénye nélkül – 

  • bobozást
  • műkorcsolya kűrt,
  • sífutást,
  • szánkózást 
  • és még gyorskorcsolyát, valamint 
  • síugrást is. 

 

Úgy tűnik, a téli olimpiai láz mindenkit elért és ki tudja: talán a következő téli olimpián ismét látjuk majd ezeket a srácokat – de lehet, hogy akkor már a versenypályán?

Íme a szlovák diákok sajátos téli olimpiája:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu