Tombol a téli olimpiai láz, az iskolákban már osztják az érmeket!

Lassan a fináléjához közeledik a téli olimpia Olaszországban. Ám miközben a profi sportolók méregdrága jégcsarnokokban izzadnak, addig a jövő bajnokai a matekterem és a büfé között mutatták meg, mire képes a kreativitás. Felejtsd el a profi felszerelést! A legújabb internetes őrület bizonyítja: egy jól csúszó matrac, egy gurulós szék és némi vakmerőség is bőven elég ahhoz, hogy bárkiből olimpikon váljon a szünetben!

A curling nem csak a téli olimpia műsorában lehet izgalmas - ezt bizonyítják a közösségi médiafelületeket elárasztó szlovák iskolai videók is. Fotó: SHVETS production / Pexels

Téli olimpia az iskolában: Curling a folyosón

A videó egyik legviccesebb pillanata egyértelműen a „folyosói curling” döntőjéről készült. A recept egyszerű: végy egy guruló széket és két-három elszánt segítőt, akik felmosóval tisztítják az utat az „aranyérem” felé. A kommentelők mindenestere imádják a szlovák diákok kreativitását:

Nagyon élem, hogy a srácok így múlatják az időt, de azért a tanáraik reakcióját is megnézném!

– írta egy kommentelő a szomszédos országból világhódító útra indult videó kapcsán.

Folyosói bob és tantermi síugrás

Azt gondolnánk, hogy a formabontó curlingnél jobbat nehéz lenne kitalálni, de a fiatalok fantáziája olyannyira határtalan, hogy számos más téli olimpiai sportágnak is megtalálták a tantermi verzióját, amit be is mutatnak: láthatunk tőlük a videóban – a teljesség igénye nélkül –

bobozást

műkorcsolyát

sífutást

szánkózást

gyorskorcsolyát

síugrást

Úgy tűnik, a téli olimpiai láz mindenkit elért és ki tudja: talán a következő téli olimpián ismét látjuk majd ezeket a srácokat – de lehet, hogy akkor már a versenypályán?

Íme a szlovák diákok sajátos téli olimpiája: