Kristály és marihuána – így borították a dominót a gödöllői rendőrök

Intézkedés során bukott le az a 23 éves versegi nő, aki a gyanú szerint hónapokon keresztül szerzett be és adott tovább kristályt és marihuána származékot. A járőrök január utolsó napjaiban igazoltatták N. Noémit Kartalon, és a táskájában droggyanús anyaggal szennyezett dohányőrlőt, a kocsiban pedig egy ékszermérleget találtak.

Marihuána, kristály és egyéb drogok kerültek elő (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Egy büfében terjesztették a kábítószert, marihuána is előkerült

A nőt előállították a Gödöllői Rendőrkapitányságra, és kiderítették, hogy nem csak ő érintett a kábítószer fogyasztásában és terjesztésében. Így két nappal később már az ismerőse, a 26 éves O. Levente is a zsaruk vendégszeretetét élvezte.

A férfi több Pest megyei településén is megfordult a kristály beszerzése és terjesztése kapcsán, ezért neki is kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie. A 33 éves V. Péter szinten a csapat tagja volt, aki Kerepesen terítette a drogot. A gödöllői nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd kutatást tartottak a lakásán, ahol őrlőt és kábítószergyanús anyagot foglaltak le.

Végül február 3-án egy hévízgyörki testvérpárra csaptak le a rendőrök. A 39 éves K. Tibor és 36 éves öccse hónapok óta tiltott szerrel kereskedett, tőlük szerezte be többek közt N. Noémi is a kristályt. Igazoltatásukkor a 36 éves K. Zsolt megpróbálta eldobni a nála lévő drogot, de a járőrök megtalálták, a lakásukból pedig további, a kábítószer-kereskedelmet alátámasztó eszközök, anyagok és pénz került elő.

A rendőrök kezdeményezték a testvérpár és O. Levente letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Időközben az is megtudták, hogy K. Tibor egy autópálya melletti büfében is árulta a drogot, ahol N. Noémi dolgozott, így a nő is segített neki a terjesztésben.

A rendőrség február 13-án ideiglenesen bezáratta a büfét, így az három hónapig nem nyithat ki a határozat szerint – írja honlapján a rendőrség.