Sört kértek, kábítószert kaptak: rendkívüli vegyes boltra csaptak le a rendőrök

Nem csak a megszokott termékekhez lehetett hozzájutni egy Budapest, VI. kerület, Teréz körúti vegyesboltban, hanem kábítószert is kaphatott, aki tudta, hogyan kell kérni. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószerbűnözés Elleni Osztály nyomozásának adatai szerint az illegális kereskedelem hónapok óta zajlott.

Rendkívüli "vegyes boltra" csaptak le a rendőrök. Fotó: Zalai Hirlap

Rendkívüli "vegyes boltra" csaptak le a rendőrök

Az alapos bűnügyi előkészítő munkát követően a nyomozók február 13-án este a bolt közelében, az utcán intézkedtek egy férfival szemben, akitől lefoglalták a boltban vett csaknem 20 gramm marihuánát. A vásárló elmondta, hogy előzetesen telefonos üzenetváltásban egyeztettek az eladóval, hogy az hány sört hűtsön be, azaz hány gramm fűre van szükség.

A rendőrök az üzletet is átkutatták, ahol bruttó 112 gramm kábítószert, valamint a drog árusításából származó több mint kétmillió forintot foglaltak le. Elfogták a pultost, akinek a lakásán további, mintegy 600 gramm marihuánát találtak. Az összesen 700 adagot meghaladó marihuánát a díler grammonként négyezer forintért árulta, a lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke megközelíti a hárommillió forintot.

A 25 éves N. Barnát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Teréz körúti üzletet 2026. február 19-től március 26-áig, öt hét időtartamra bezáratta

