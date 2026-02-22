RETRO RÁDIÓ

Megrázó felvétel: Felvágta ellenfele korcsolyája a versenyző arcát a téli olimpián

Sokkoló pillanatok következtek ezután.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 07:00
korcsolyabaleset sportolónő kórház

A lengyel gyorskorcsolyázót, Kamila Selliert kórházba szállították, miután ellenfele egy illegális mozdulata hajtott végre, ami megsebesítette a nőt. A korcsolyázó a kórházból tudatta rajongóival. hogy jól van.

Megvágták az olimpiai gyorskorcsolyázó arcát
Azonnal kórházba szállították a korcsolyázót      Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Megvágták az olimpiai gyorskorcsolyázó arcát

A lengyel Kamila Sellier a női 1500 méteres gyorskorcsolya negyeddöntőjének mezőnyében tartotta a lépést, amikor az egyik versenyző egy szabálytalan mozdulatot tett.

A szabálytalanság miatt a sportoló korcsolyájának pengéje az ellenfele az arcához ért és véres sebet ejtett rajta. Az amerikai csapatból származó Kristen Santos-Griswold hátracsapott lába letépte Sellier szemüvegét az arcáról, és őt, valamint a 14-szeres olimpiai érmes olasz Arianna Fontanát is a levegőbe repítette.

A milánói jégkorongpályán és az otthon néző közönség rémületére azonnal látszott, hogy Sellier súlyos sérülést szenvedett, ezért a tisztviselők rohantak a jégre.

A sportolót kórházba szállították, ahol állítólag összevarrták az arcát. Az Instagram-oldalán a 25 éves sportolónő megosztott egy képet, amelyen kórházi ágyából mosolyog. A képen azonban csak az arcának sértetlen oldala látszott.

A bejegyzéshez tartozó felirat, amely lengyelül és angolul is megjelent, így szólt: „Tudom, hogy egy nap ránézek erre a képre, és eszembe jut, hogy erősebb vagyok, mint valaha hittem.”

Sellier nem árult el további részleteket a sérülést okozó szabálytalan lépésről, illetve az azóta kapott orvosi ellátásról. A lengyel műkorcsolya-válogatott szóvivője azonban ma reggel frissítést adott az állapotáról.

A sportolónő vágást szenvedett az arcán és a szemhéján, de a duzzanat miatt még nem tudták teljesen felmérni a sérülés mértékét. Arra is gyanakodtak, hogy a nő szemüregcsontja eltört vagy megrepedt. Eközben a szabálytalan korcsolyázót megbüntették és nem jut be az elődöntőbe - írja az Unilad.

A FELVÉTEL CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK AJÁNLOTT!

 

