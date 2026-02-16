RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj Lipcsében, Gulácsi ijesztő sérülése után megszólalt a főnöke

A lipcsei sportigazgató nem beszélt mellé, miután kényszerűségből beállt Maarten Vandevoordt. Gulácsi Péter a térdét fájlalva ment le, a helyére pályázó posztriválisa megint nem brillírozott.

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.02.16. 16:45
gulácsi péter Bundesliga RB Leipzig Wolfsburg Maarten Vandevoordt Marcel Schäfer orbán willi

Továbbra is messze van a decemberig mutatott bomba formájától az RB Leipzig. Gulácsi Péter és Orbán Willi német csapata a labdarúgó-Bundesliga 22. fordulójának vasárnapi zárómeccsén, hazai pályán csak 2-2-re tudta menteni az eredményt a kiesőjelölt VfL Wolfsburg ellen. A súlyos sérülésből lábadozó Dárdai Bencét nélkülöző vendégcsapat lengyel kapusa, Kamil Grabara bravúrt, bravúrra halmozott – lipcsei kollégája, Maarten Vandevoordt ellenben két kapura lövésből két gólt kapott. 

A megsérült Gulácsi Pétert (jobbra) Maarten Vandevoordt váltotta
A megsérült Gulácsi Pétert (jobbra) váltó Maarten Vandevoordt négy nap alatt két kudarcban volt benne       Fotó: AFP

A lefújás után Marcel Schäfer RB-sportigazgató kritikája már a 29. percben (még 0-0-s állásnál) sérülés miatt lecserélt Gulácsit váltó posztriválist, Maarten Vandevordtot illette. Az RB Leipzig szakmai főnöke elsősorban nem a játékkal és a helyzetkidolgozással, hanem azok kihasználásával volt elégedetlen, de utalt arra is, hogy a Wolfsburg két helyzetéből nem lett volna szabad két gólt kapni.

Két lövésből két gólt kapott a sérült Gulácsi Pétert váltó riválisa

– Mind labdával, mind labda nélkül sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, mint a legutóbbi bajnoki fordulóban, Kölnben (pedig akkor idegenben 2-1-re nyert a csapata – a szerző). Az is pozitívum, hogy kétszer is egyenlítettünk hátrányból. De ez egyszerűen nem elég! A 2-2 nem elég! 

A Wolfsburgnak mindössze két kapura lövése volt, és mindkettő bement.

Nekünk sokkal több helyzetünk volt, de nem voltunk elég pontosak az ellenfél kapuja előtt – dohogott Schäfer, aki már veszélyben érzi a szezon legfőbb célkitűzését, a tavalyi klubtörténeti mélypont (hetedik helyezés és lemaradás minden nemzetközi kupaszereplésről) után a szakmailag és anyagilag is fontos visszatérést a Bajnokok Ligájába.

A Bundesliga állása 22 forduló után:

  1. Bayern München 57 pont
  2. Borussia Dortmund 51
  3. Hoffenheim 45
  4. Stuttgart 42
  5.  RB Leipzig 40
  6. Bayer Leverkusen (39, 21 mérkőzés)

A BL-szempontból sorsdöntő első négy helyezett mögé visszacsúszott Lipcse magyar klubikonját, Gulácsi Pétert a 29. percben egy védése után kellett lecserélni. Pontos diagnózis csak a hét eleji vizsgálatok után várható, de a földet érés után a korábban súlyosan sérült térdét fájlaló klasszist az első hírek szerint leginkább csak a biztonság kedvéért váltották le. A jövő emberének tartott, és a német sportsajtó szerint nyártól első számú kapus Vandevoordt ezután két lövésből két gólt kapott. 

Az RB Leipzig-Wolfsburg (2-2) Bundealiga-meccs összefoglalója:

Ez ezért is aggasztó, mert a hétközi vesztes (0-2) kuparangadón, a Bayern München ellen egy elcsúszása után ő hozta össze a bajorok vezető gólját eredményező büntetőt, a kiesést követő sajtótájékoztatón Ole Werner vezetőedzőnek magyarázkodnia is kellett, megvédve Vandevoordtot a kritikáktól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu