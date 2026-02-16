Nagy a baj Lipcsében, Gulácsi ijesztő sérülése után megszólalt a főnöke

Továbbra is messze van a decemberig mutatott bomba formájától az RB Leipzig. Gulácsi Péter és Orbán Willi német csapata a labdarúgó-Bundesliga 22. fordulójának vasárnapi zárómeccsén, hazai pályán csak 2-2-re tudta menteni az eredményt a kiesőjelölt VfL Wolfsburg ellen. A súlyos sérülésből lábadozó Dárdai Bencét nélkülöző vendégcsapat lengyel kapusa, Kamil Grabara bravúrt, bravúrra halmozott – lipcsei kollégája, Maarten Vandevoordt ellenben két kapura lövésből két gólt kapott.

A megsérült Gulácsi Pétert (jobbra) váltó Maarten Vandevoordt négy nap alatt két kudarcban volt benne Fotó: AFP

A lefújás után Marcel Schäfer RB-sportigazgató kritikája már a 29. percben (még 0-0-s állásnál) sérülés miatt lecserélt Gulácsit váltó posztriválist, Maarten Vandevordtot illette. Az RB Leipzig szakmai főnöke elsősorban nem a játékkal és a helyzetkidolgozással, hanem azok kihasználásával volt elégedetlen, de utalt arra is, hogy a Wolfsburg két helyzetéből nem lett volna szabad két gólt kapni.

– Mind labdával, mind labda nélkül sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk, mint a legutóbbi bajnoki fordulóban, Kölnben (pedig akkor idegenben 2-1-re nyert a csapata – a szerző). Az is pozitívum, hogy kétszer is egyenlítettünk hátrányból. De ez egyszerűen nem elég! A 2-2 nem elég!

A Wolfsburgnak mindössze két kapura lövése volt, és mindkettő bement.

Nekünk sokkal több helyzetünk volt, de nem voltunk elég pontosak az ellenfél kapuja előtt – dohogott Schäfer, aki már veszélyben érzi a szezon legfőbb célkitűzését, a tavalyi klubtörténeti mélypont (hetedik helyezés és lemaradás minden nemzetközi kupaszereplésről) után a szakmailag és anyagilag is fontos visszatérést a Bajnokok Ligájába.

A Bundesliga állása 22 forduló után: Bayern München 57 pont Borussia Dortmund 51 Hoffenheim 45 Stuttgart 42 RB Leipzig 40 Bayer Leverkusen (39, 21 mérkőzés)

A BL-szempontból sorsdöntő első négy helyezett mögé visszacsúszott Lipcse magyar klubikonját, Gulácsi Pétert a 29. percben egy védése után kellett lecserélni. Pontos diagnózis csak a hét eleji vizsgálatok után várható, de a földet érés után a korábban súlyosan sérült térdét fájlaló klasszist az első hírek szerint leginkább csak a biztonság kedvéért váltották le. A jövő emberének tartott, és a német sportsajtó szerint nyártól első számú kapus Vandevoordt ezután két lövésből két gólt kapott.