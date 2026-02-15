RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj, Gulácsi Pétert lecserélték egy vetődés után

Megsérült az RB Leipzig magyar kapusa. Gulácsi Pétert lecserélték a német labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A Gulácsi Pétert és Willi Orbant foglalkoztató RB Leipzig együttese 2-2-es döntetlent játszott a vendég VfL Wolfsburggal. A lipcseiek Gulácsival és Orbannal a kezdőben álltak fel, a kapust azonban a 29. percben sérülés miatt le kellett cserélni.

Gulácsi Péter megsérült
Gulácsi Péter megsérült Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi Péter megsérült egy vetődés után

Gulácsi nagy vetődéssel biztosított egy léc fölé szálló lövésnél, majd a leérkezésnél a bal lábához kapott. A térd tájékon érzett fájdalma annyira erős volt, hogy cserét kért. A 35 éves, korábbi magyar válogatott kapus a saját lábán hagyta el a játékteret, s azonnal az öltöző, vélhetően az orvosi szoba felé vette az irányt. 

A gól nélküli első félidő után a vendégek az első kapura lövésükből megszerezték a vezetést Mohamed Amoura révén az 52. percben. A Leipzig a vendégek kapusának rossz kirúgása után egyenlítettek, nem sokkal ezután a Wolfsburg második kapura lövése egyben a második vendég gólt is eredményezte. A mezőnyfölényben játszó hazaiak két perccel a vége előtt kiegyenlítettek. Orban végig pályán volt, Gulácsiék ezzel az ötödik helyre léptek elő, a Wolfsburg maradt a 15.

