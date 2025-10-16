Ettől minden száj tátva marad! Palvin Barbi egy szál harisnyában vonult végig New York utcáin
Szívdöglesztő szerelésben érkezett meg New Yorkba a gyönyörű magyar modell. Palvin Barbi már javában készül a Victoria’s Secret divatbemutatójára.
Palvin Barbi Instagramon, szexi fehérneműben jelentette be, hogy idén visszatér a Victoria’s Secret kifutójára, a rajongók legnagyobb örömére. A magyar szupermodell először 2012-ben vonult végig a világ legikonikusabb fehérnemű bemutatóján, 2019-ben pedig hivatalosan is Victoria’s Secret angyal lett.
Palvin Barbi neves márka modelljeként sétál végig a kifutón
Noha a márka 2019-ben szünetre ítélte a show-t, tavaly mégis visszatértek a szárnyas angyalok, Palvin Barbival az élen. A bemutatóra akkor Barbit férje, Dylan Sprouse kísérte el, aki az első sorból ünnepelte szupermodell feleségét.
A divatbemutató idén is New York városában kerül megrendezésre, ahova már meg is érkeztek a világ legkapósabb modelljei. Palvin Barbara önmagán is túltéve, merész szettben érkezett meg az eseményre. A sztárok kedvenc trendjét követve nadrág nélküli outfitben hódított. A modell egy fekete, a vállát szabadon hagyó egyrészes body-t viselt, fekete harisnyával, hosszú fekete csizmával, egy hatalmas hófehér műszőrme kabáttal és egy kis fekete táskával. Természetesen minden szem rá és észveszejtő megjelenésére szegeződött.
A Victoria’s Secret Fashion Show több, mint egy fehérnemű bemutató. Itt gyűlnek össze a divat ikonjai és a popkultúra zsenijei. A modellek és a sztárfellépők extravagáns szettekben találkoznak a kifutón. Minden modell karrierjében mérföldkőnek számít, ha részt vehet a show-n, főleg, ha erre többször is van lehetősége. Palvin Barbi Magyarország egyik legsikeresebb és legismertebb modellje idén már negyedjére kapja meg azt a megtiszteltetést, hogy végigsétálhat a kifutón.
Palvin Barbi elképesztő szettekkel hódít
Barbi eddig minden alkalommal elkápráztatta a rajongóit és a divatvilág nagyjait szettjeivel. 2012-es debütálásakor a Victoria’s Secret-nél egy karácsonyi cukorbotra emlékeztető ruhát viselt, fekete hosszú latex csizmával. 2018-ban sportos athleisure-inspirált összeállításokban vonult végig kétszer is a kifutón. Tavaly a nagy visszatéréskor pedig egy átlátszó, futurisztikus ezüst ruhával és tükrös angyalszárnyakkal rabolta el a nézők szívét.
Ezekkel a megjelenésekkel Barbi örökre beleírta magát a divatvilág történelmébe!
A divatbemutatót október 16-án, magyar idő szerint hajnali fél egykor lehet élőben követni Prime Videon, Amazon Live-on, vagy a márka YouTube-, TikTok-, és Instagram-oldalán. A kifutón – Palvin Barbi mellett – olyan szupermodellek fognak végigsétálni, mint Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid vagy Adriana Lima.
