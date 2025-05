Szerte a világból özönlenek a gratulációk a magyar büszkeségnek: Palvin Barbi megmutatta pocakját

Mi, magyarok igazán büszkék vagyunk azokra a honfitársainkra, akik világhírűvé válnak. Noha nincs túl sok nemzetközi hírnévnek örvendő magyar, akik vannak, azok az élvonalban mozognak. Napjainkban ilyen például Szoboszlai Dominik, aki Európa egyik legsikeresebb csapatának, a Liverpoolnak a sztárfocistája, és bizony ilyen Palvin Barbi is, aki a világ egyik leghíresebb modellje. A férje a világhírű színész, Dylan Sprouse, és bár az álompár a messzi Los Angelesben lakik, Barbi mindig szeretettel gondol magyar gyökereire.

Palvin Barbi világhírű modell

Barbi számára nagyon fontos az, hogy magyar. Korábban magyar nyelvleckéket tartott a többmilliós követőtáborának, illetve az esküvőjét is hazánkban tartotta meg, amit az összes divatmagazin – köztük a Vogue is – figyelemmel kísért.

Palvin Barbi gyönyörű ruhát viselt a partin / Fotó: Instagram

Ahogyan azt már megírtuk, Palvin Barbi is megjelenti a cannes-i filmfesztiválon, a lenyűgöző ruháival pedig mindenkit ámulatba ejtett. Bizonyos, hogy elvitte a show-t a fehér, habos-babos ruhájával, most azonban olyan felvételek is kikerültek egy partiról, aminek láttán szem nem marad szárazon. Roberto Cavalli, a rendkívül híres olasz divattervező ugyanis új kollekcióval debütált, és a világ legsikeresebb modelljeit kérte meg, hogy reklámozzák. Köztük volt Palvin Barbi is, akinek ruhája látni engedi formás hasát is, ettől pedig a rajongók teljesen odáig vannak, és mindenki gratulál azért, amiért ennyire csinos.