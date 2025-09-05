Szörnyű tragédia: lezuhant egy repülőgép, több ember is életét vesztette

Egy kisrepülőgép zuhant le és csapódott a földbe, két utas halálát okozva.

A repülőgép-baleset okát jelenleg is vizsgálják. (Képünk illusztráció) Fotó: Ivan Shimko / Unsplash

A repülőgép a földnek ütközött

A gép valamivel több mint egy kilométerre a Centennial repülőtértől, Colorado állam Douglas megyéjében szeptember 5.-e reggelén. A két halálesetet a Douglas Megyei Seriff Hivatala és a South Metro Fire Rescue erősítette meg egy sajtótájékoztatón és közösségi média oldalaikon. A jelentések szerint további sérülések vagy épületben okozott károk nem történtek.

A baleset helyi idő szerint körülbelül 6:20-kor, a Flexential-Denver-Englewood adatközpont közelében történt. A helyszínen füst volt látható, miközben a tűz továbbra is égett, annak ellenére, hogy a térségben enyhén szemerkélő eső hullott. Később a South Metro Fire Rescue megfékezték a lángokat, amelyek egy épületet és egy nagy generátor fenyegettek.

Egy szemtanú, aki körülbelül négy éve dolgozik a baleset helyszínének közelében egy épületben, azt mondta egy nagy robbanást hallottak, amikor a becsapódás megtörtént.

Amikor meghallottuk a hangos robajt, én és a kollégáim kimentünk, és láttunk egy hatalmas lángcsóvát a közelben. Csak találgattuk, mi lehet az. Először azt hittük, hogy egy generátor gyulladt ki, aztán egy másik kolléga odajött hozzánk, és mondta, hogy egy repülő zuhant le.

- mesélte.

A Douglas Megyei Seriff Hivatala és a South Metro Fire Rescue szintén közleményt adott ki az X-en, amely szerint egy kisrepülőgép zuhant le, de a veszélyes tűzet már megfékezték. A jelentés szerint minden további információt a seriff hivatala vagy a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) fog közzétenni, amely szintén vizsgálja a balesetet - írta a Daily Star.