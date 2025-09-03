RETRO RÁDIÓ

Repülőn csábított a szépség – azonnal riadót fújt az internet népe

Jól vigyázz, ez veled is megtörténhet!

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.03. 13:00
Egy férfi beszédbe elegyedett a repülépen mellette ülő titokzatos szépséggel, és úgy érezte, megtalálta élete párját. Ám egy apró részlet mindent megváltoztatott. A szerelem kiszámíthatatlan és sokszor ott talál ránk, ahol a legkevésbé számítanánk rá, például a buszon, a boltban sorba állva vagy, mint esetünkben: egy repülőgépen. Amikor az idegenekkel beszélgetünk, nem árt óvatosnak lenni, mennyire mondanak igazad magukról.

A titokzatos szépség teljesen elcsavarta a férfi fejét a közös repülőút során (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Egy pillanat alatt megváltozott a rejtélyes szépség

A 31 éves férfi a Redditen osztotta meg történetét: üzleti úton volt, amikor – akárcsak a romantikus filmekben – egy gyönyörű nő mellé került. Az út során a nő látványosan flörtölt vele, elképesztő jeleket küldött:  közelebb húzódott, még a lábát is a férfiéra tette, felemelte a köztük lévő karfát, hogy még közelebb lehessenek egymáshoz. Úgy tűnt, mintha kölcsönös vonzalom alakult volna ki, ráadásul a beszélgetés során kiderült, hogy ugyanabban a hotelben szálltak meg, még telefonszámot is cseréltek, s abban maradtak, hogy a landolás után Los Angelesben találkoznak. A férfi biztos volt benne, hogy egy ígéretes éjszaka előtt áll.

Ám, amikor a gép leszállt, a nő megváltozott. Sietve távozott, Aztán emberünk újra megpillantotta a poggyászkiadó résznél – egy férfi oldalán, akinek a kezét fogta, ujján pedig egyértelműen ott csillogott a jegygyűrű. Hősünk nem akart hinni a szemének, később üzenetben szembesítette is a nőt, ám az kitérően reagált. 

Az internet népe nem hagyta szó nélkül a történteket. Míg egyesek sajnálták a férfit, mások azonnal riadót fújtak! Bírálták emberünk óvatlanságát, hangsúlyozva, milyen kockázatos kiadni a személyes- és a szálláshely adatokat egy idegennek. Akadt, aki megjegyezte, könnyen egy csaló páros áldozata lehetett volna, de olyan vélemény is előkerült, hogy nem kell túlgondolni a dolgot, csak egy hűtlen feleségről van szó – írja a Mirror

Bármi is legyen az igazság, a történet intő jel, hogy soha ne adjuk ki könnyelműen személyes adatainkat, bármilyen elbűvölő is legyen az az ismeretlen, aki kíváncsi ránk.

 

