Vészhelyzet a levegőben: tűz ütött ki egy Budapestről felszállt repülőgépen

Tűz miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania egy Budapestről induló és Párizsba tartó repülőgépnek. Az Air France Airbus A321-100-as járata már az ausztriai Salzburg közelében, utazómagasságban repült, amikor a személyzet vészhelyzetet jelentett be, ugyanis elektromos eredetű tűz keletkezhetett a gép hátsó konyhájában.

Az Air France egyik repülőgépében keletkezett tűz (képünk illusztráció) Fotó: NurPhoto via AFP

Még 25 percet volt a levegőben a repülőgép

Az ATV beszámolója szerint a gép végül 25 perccel később, Münchenben szállt le. Az utasokat állítólag csak hosszas vizsgálódást követően szállították ki a járatról. A gép néhány órával később folytatta az útját Párizsba.