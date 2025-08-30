RETRO RÁDIÓ

Vészhelyzet a levegőben: tűz ütött ki egy Budapestről felszállt repülőgépen

Aggasztó hírek érkeztek. Egy hazánkból indult repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.30. 08:47
air france tűz Kényszerleszállás

Tűz miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania egy Budapestről induló és Párizsba tartó repülőgépnek. Az Air France Airbus A321-100-as járata már az ausztriai Salzburg közelében, utazómagasságban repült, amikor a személyzet vészhelyzetet jelentett be, ugyanis elektromos eredetű tűz keletkezhetett a gép hátsó konyhájában. 

Az Air France egyik repülőgépében keletkezett tűz
Az Air France egyik repülőgépében keletkezett tűz (képünk illusztráció) Fotó: NurPhoto via AFP

Még 25 percet volt a levegőben a repülőgép

Az ATV beszámolója szerint a gép végül 25 perccel később, Münchenben szállt le. Az utasokat állítólag csak hosszas vizsgálódást követően szállították ki a járatról. A gép néhány órával később folytatta az útját Párizsba.

 

