Vészhelyzet a levegőben: tűz ütött ki egy Budapestről felszállt repülőgépen

Aggasztó hírek érkeztek. Egy hazánkból indult repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania.
Tűz miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania egy Budapestről induló és Párizsba tartó repülőgépnek. Az Air France Airbus A321-100-as járata már az ausztriai Salzburg közelében, utazómagasságban repült, amikor a személyzet vészhelyzetet jelentett be, ugyanis elektromos eredetű tűz keletkezhetett a gép hátsó konyhájában.
Az ATV beszámolója szerint a gép végül 25 perccel később, Münchenben szállt le. Az utasokat állítólag csak hosszas vizsgálódást követően szállították ki a járatról. A gép néhány órával később folytatta az útját Párizsba.
