Most érkezett: mozdonyvezető nélkül szabadult el egy vonat Mátészalkán
Éjjel történt a rémisztő eset.
Éjjel 2 órakor egy műszaki hiba miatt szombaton leállított Bz motorkocsi Mátészalka állomásról elindult, három váltót megrongálva kigurult, majd négy kilométerrel arrébb állt meg Nyírcsaholy közelében. Eddig nem derült ki, hogy mi történt pontosan a vonattal, de baleset, személyi sérülés szerencsére nem volt.
Mátészalka állomáson a váltókezelő az érkező motorkocsit észlelve a sorompókat előtte időben lezárta
– írta a Mátészalkaleaks.
