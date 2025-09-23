RETRO RÁDIÓ

Vonat elé lépett egy ember Ceglédnél – teljes a káosz a szegedi vasútvonalon

Rendkívüli baleset okozott fennakadást a délutáni vasúti közlekedésben, miután egy ember életét vesztette Ceglédnél. A tragédia miatt a vonatforgalom jelentősen lelassult, pótlóbuszok szállítják az utasokat az érintett szakaszon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 14:35
Módosítva: 2025.09.23. 17:09
vonat máv baleset

A MÁV-csoport közölte, hogy baleseti helyszínelés miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a szegedi vasútvonalon. A Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity (IC 714) Cegléden, a Csata utca közelében elütött egy embert, aki a jelenlegi információk szerint feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé. A baleset következtében a délutáni órákban megnövekedett eljutási idővel kellett számolniuk az utasoknak – írja a Baon.hu.

A forgalom korlátozása miatt Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszok szállították az utasokat. A Szeged felé tartó S225-ös vonatok egyelőre csak Cegléd és Szolnok között közlekedtek a fennakadás megszűnéséig. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét útvonalon közlekedő VOLÁN-buszokon is elfogadták a vasúti jegyeket a rendkívüli helyzet ideje alatt.

A MÁV-csoport kérte az utasok türelmét és megértését, valamint jelezte, hogy a forgalmi információkat folyamatosan frissítik a hivatalos felületeiken.

Ha úgy érzi, ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, segítségre szorul, tárcsázza az ingyenes hívható 116-123 felnőttlelkisegély-számot! A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyerek- és ifjúságilelkisegély-száma: 116-111.

 

 

