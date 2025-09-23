Vonat elé lépett egy ember Ceglédnél – teljes a káosz a szegedi vasútvonalon

A MÁV-csoport közölte, hogy baleseti helyszínelés miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a szegedi vasútvonalon. A Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity (IC 714) Cegléden, a Csata utca közelében elütött egy embert, aki a jelenlegi információk szerint feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé. A baleset következtében a délutáni órákban megnövekedett eljutási idővel kellett számolniuk az utasoknak – írja a Baon.hu.

A jelenlegi információk szerint feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé. Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A forgalom korlátozása miatt Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszok szállították az utasokat. A Szeged felé tartó S225-ös vonatok egyelőre csak Cegléd és Szolnok között közlekedtek a fennakadás megszűnéséig. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét útvonalon közlekedő VOLÁN-buszokon is elfogadták a vasúti jegyeket a rendkívüli helyzet ideje alatt.

A MÁV-csoport kérte az utasok türelmét és megértését, valamint jelezte, hogy a forgalmi információkat folyamatosan frissítik a hivatalos felületeiken.