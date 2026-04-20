Újra felbukkant a Loch Ness-i szörny, többen észlelték a legendás lényt

Újra felbolydultak a kedélyek Loch Ness-i szörny körül, miután hónapokig tartó csendet követően néhány napon belül kétszer is észlelték a titokzatos lényt Skóciában.

A Loch Ness-i szörny régóta csigázza az emberek fantáziáját

Egy szemtanú személyesen vette észre a Loch Ness-i szörnyet

Az első beszámoló egy amerikai turistától, Tony Inhorntól érkezett március 1-jén. Elmondása szerint a Loch Ness közelében, a Caledonian-csatorna bejáratánál figyelt fel egy furcsa jelenségre, egy zöldesszürke test emelkedett ki a vízből, amely szerinte a legendás Nessie lehetett.

A szemtanú úgy írta le a látottakat, hogy a vízből körülbelül 60 centiméterre kiemelkedő rész 1,5–3 méter hosszúnak tűnt. Úgy véli, a lény teste enyhén, körülbelül 45 fokos szögben bukkanhatott a felszínre, és csak a felső része volt látható. Azt is hozzátette, hogy a jelenség mindössze néhány méterre, körülbelül 4,5 méterre történt a csónakjától, és a kiemelkedő forma jól elkülönült a hullámoktól. Ez szerinte arra utal, hogy nem pusztán a víz mozgása vagy áramlása okozta a látványt.

Az új észlelés ismét életet lehelt a legendába és újra felkeltette az érdeklődést a világ egyik legismertebb, máig megmagyarázatlan rejtélye iránt. Tony Inhorn beszámolója azért is keltett nagy feltűnést, mert ő volt az első, aki október vége óta újra észlelni vélte a Loch Ness-i szörnyet.

Nem sokkal később egy újabb bejelentés is érkezett, ezúttal online. Eoin Fagan a Visit Inverness Loch Ness webkameráján figyelt fel egy különös jelenségre a Clansman Hotel közelében.

Elmondása szerint március 5-én, délután 17:20 körül egy rejtélyes mozgást és alakzatot látott a víz felszínén. A beszámoló alapján az ismeretlen objektum négyszer is felbukkant, kiemelkedett a vízből, majd visszasüllyedt, miközben látszólag az áramlással ellentétes irányba haladt, írja a Metro.