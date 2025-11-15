"Ne nevettessük ki magunkat" - Marco Rossi lemondott az első helyről

Nem számít bombameglepetésre Marco Rossi a világbajnoki selejtezők utolsó fordulójában. A magyar válogatott a csoportjában még lehet első, második, de harmadik is. Az azonnali kvalifikációhoz az kell, hogy a mieink nyerjenek itthon az írek ellen (15.00, Tv: M4 Sport), Portugália viszont kapjon ki otthon az örményektől. A szövetségi kapitány ezzel a lehetőséggel nem számol.

Marco Rossi óriási meccsre készül Fotó: AFP

Noha az esély megvan rá, Marco Rossi nem tudja elképzelni, hogy Örményország meglepje a portugálokat.

Ne nevettessük ki magunkat! Mégis mi történhet a másik összecsapáson? Portugália nem győzi le Örményországot?! Ugyan már. Ezzel ne is számoljunk. Számunkra a rájátszás elérése a cél! Ennek szellemében kell futballoznunk

- mondta a kapitány, aki tudja, az írek is az életükért játszanak. Éppen ezért tartja az elmúlt időszak legfontosabb ütközetének a vasárnapit.

"Nem szabad túlzottan ráfeszülni a mérkőzésre, a múltban voltak már ilyen jelentőségű találkozóink. Az utóbbi időszak egyik legfontosabb kilencven perce vár ránk, hiszen a világbajnokság elérése miatt óriási nyomás nehezedik ránk"

- mondta a szakember, aki elárulta, alaposan felkészültek az írek legveszélyesebb fegyvereire: a pontrúgásokra és a beívelésekre.

Marco Rossi csapata így lehet második

Ha Magyarország pontos szerez, akkor biztosan legalább második lesz a csoportban, s készülhetünk a pótselejtezőre. Ír győzelem esetén nem marad esélyünk a világbajnoki részvételre.

A Magyarország-Írország és Portugália-Örményország meccseket azonos időpontban, vasárnap 15 órától rendezik.

