RETRO RÁDIÓ

"Nagyon sajnálom" - nem kertelt a magyar válogatott kapusa a kézi-vb-n

Óriási meccsen kapott ki a magyar válogatott Dániától. A kézilabda-vb szerdán a negyeddöntővel folytatódik a számunkra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07.
kézilabda-vb vb meccs

A magyar női válogatott öt góllal is vezetett, végül 28-27-re kikapott Dániától a kézilabda-vb-n. Az utolsó középdöntős meccs annyiban volt tétnélküli, hogy ez a két csapat jut tovább a negyeddöntőbe, a mieink másodikok lettek a csoportban.

Öt góllal is vezettünk, de Dánia nyert a kézilabda-vb-n
Öt góllal is vezettünk, de Dánia nyert a kézilabda-vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt

 

A végig remekül védő Szemerey Zsófia kapus szerint nem vallottunk szégyent, de fáj a vereség.

"Nagyon sajnálom, hogy nem szereztünk egy vagy két pontot. Nincs baj, de mostantól jön a neheze. Szerencsére van két pihenőnapunk most, kelleni fog."

Így folytatódik a kézilabda-vb

Golovin Vlagyimir együttese szerdán játszik a negyeddöntőben, az ellenfél Franciaország vagy a házigazda Hollandia lesz. 

Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya szerint bárki lesz is az ellenfelünk, nem lesz könnyű a meccs.

A franciákat tavaly a bronzmeccsen legyőztük, biztos visszavágnának. A hollandok pedig saját közönség előtt fogadhatnak minket

- mondta Klujber.

Az hétfőn este dől el, hogy pontosan melyik válogatott lesz az ellenfelünk.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu