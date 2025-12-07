"Nagyon sajnálom" - nem kertelt a magyar válogatott kapusa a kézi-vb-n

A magyar női válogatott öt góllal is vezetett, végül 28-27-re kikapott Dániától a kézilabda-vb-n. Az utolsó középdöntős meccs annyiban volt tétnélküli, hogy ez a két csapat jut tovább a negyeddöntőbe, a mieink másodikok lettek a csoportban.

Öt góllal is vezettünk, de Dánia nyert a kézilabda-vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt

A végig remekül védő Szemerey Zsófia kapus szerint nem vallottunk szégyent, de fáj a vereség.

"Nagyon sajnálom, hogy nem szereztünk egy vagy két pontot. Nincs baj, de mostantól jön a neheze. Szerencsére van két pihenőnapunk most, kelleni fog."

Így folytatódik a kézilabda-vb

Golovin Vlagyimir együttese szerdán játszik a negyeddöntőben, az ellenfél Franciaország vagy a házigazda Hollandia lesz.

Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya szerint bárki lesz is az ellenfelünk, nem lesz könnyű a meccs.

A franciákat tavaly a bronzmeccsen legyőztük, biztos visszavágnának. A hollandok pedig saját közönség előtt fogadhatnak minket

- mondta Klujber.

Az hétfőn este dől el, hogy pontosan melyik válogatott lesz az ellenfelünk.