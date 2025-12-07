"Nagyon sajnálom" - nem kertelt a magyar válogatott kapusa a kézi-vb-n
Óriási meccsen kapott ki a magyar válogatott Dániától. A kézilabda-vb szerdán a negyeddöntővel folytatódik a számunkra.
A magyar női válogatott öt góllal is vezetett, végül 28-27-re kikapott Dániától a kézilabda-vb-n. Az utolsó középdöntős meccs annyiban volt tétnélküli, hogy ez a két csapat jut tovább a negyeddöntőbe, a mieink másodikok lettek a csoportban.
A végig remekül védő Szemerey Zsófia kapus szerint nem vallottunk szégyent, de fáj a vereség.
"Nagyon sajnálom, hogy nem szereztünk egy vagy két pontot. Nincs baj, de mostantól jön a neheze. Szerencsére van két pihenőnapunk most, kelleni fog."
Így folytatódik a kézilabda-vb
Golovin Vlagyimir együttese szerdán játszik a negyeddöntőben, az ellenfél Franciaország vagy a házigazda Hollandia lesz.
Klujber Katrin, a magyar válogatott csapatkapitánya szerint bárki lesz is az ellenfelünk, nem lesz könnyű a meccs.
A franciákat tavaly a bronzmeccsen legyőztük, biztos visszavágnának. A hollandok pedig saját közönség előtt fogadhatnak minket
- mondta Klujber.
Az hétfőn este dől el, hogy pontosan melyik válogatott lesz az ellenfelünk.
