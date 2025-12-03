RETRO RÁDIÓ

Négyből négy, a románokat is elkapták a magyar lányok a vb-n

A magyar női kézilabda-válogatott Románia ellen folytatta a holland-német közös rendezésű világbajnokságon. A magyar-román meccsen nem történt meglepetés.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Módosítva: 2025.12.03.
Golovin Vlagyimir magyar válogatott kézilabda

Golovin Vlagyimir együttese Szenegált, Iránt és Svájcot is legyőzte 's-Hertogenboschban a csoportkörben, így a maximális négy ponttal érkezett a középdöntőbe, ahol szerdán Románia ellen kezdett. Az első félidőben végig uralták a meccset a magyar lányok, a szünetben 18-16-ra vezettek.

FALUSI-UDVARDI Laura, magyar-román
Magyar-román: Falusi-Udvardi Laura és társai a negyedik meccsüket is megnyerték Fotó: Szigetváry Zsolt

Magyar-román: fontos két pontot szereztünk

A második félidőben a románok egyszer utolérték a magyar csapatot, döntetlenre állt a meccs, de ennél rosszabb nem történt. Golovin csapata végül 34-29-re nyert, és ez azt jelenti, hogy a negyedik mérkőzésén is diadalmaskodott a női kézilabda-vb-n. Kulcsfontosságú két ponttal gazdagodott a magyar női kézilabda-válogatott.

A magyar válogatott pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu