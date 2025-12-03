Négyből négy, a románokat is elkapták a magyar lányok a vb-n

Golovin Vlagyimir együttese Szenegált, Iránt és Svájcot is legyőzte 's-Hertogenboschban a csoportkörben, így a maximális négy ponttal érkezett a középdöntőbe, ahol szerdán Románia ellen kezdett. Az első félidőben végig uralták a meccset a magyar lányok, a szünetben 18-16-ra vezettek.

Magyar-román: Falusi-Udvardi Laura és társai a negyedik meccsüket is megnyerték Fotó: Szigetváry Zsolt

Magyar-román: fontos két pontot szereztünk

A második félidőben a románok egyszer utolérték a magyar csapatot, döntetlenre állt a meccs, de ennél rosszabb nem történt. Golovin csapata végül 34-29-re nyert, és ez azt jelenti, hogy a negyedik mérkőzésén is diadalmaskodott a női kézilabda-vb-n. Kulcsfontosságú két ponttal gazdagodott a magyar női kézilabda-válogatott.

A magyar válogatott pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára. A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok?

