Szurkolhatunk a magyar válogatottnak a vb-n, nagy meccsek jönnek

A holland–német közös rendezésű vb előtt a norvégiai Strauméban játszik a magyar női kézilabda-válogatott, amely csütörtökön a szerb, szombaton a házigazda, míg vasárnap a spanyol együttessel méri össze erejét. A világbajnokság november 26-án kezdődik.

A női kézilabda-válogatott világbajnoksággal zárja az évet Fotó: Árvai Károly

A csütörtöki első rivális Szerbia új kapitánnyal érkezik, és vannak visszatérő képzett válogatott játékosai. A háromszoros olimpiai bajnok Norvégia, melytől a tavalyi bécsi Eb-elődöntőben nyolc góllal kikaptunk, mindenkinek feladja a leckét, viszont úgy érzem, a legutóbbi Eb-bronzérmünk adta lendülettel, magyaros finesszel meglephetők, míg a spanyolok világversenyes szereplése eléggé változékony. Számunkra azért remek alkalom a straumei torna, mert olyan játékelemeket csiszolhatunk, melyek meglephetik a menő vb-riválisokat

– nyilatkozta a Metropolnak Szilágyi Zoltán, a Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak segítő debreceni vezetőedző.

Női kézilabda-válogatott: sok múlik Vámos és Albek formáján

Mivel a Loki a legutóbbi két BL-fordulóban kétszer kikapott a Metztől, arról érdeklődtünk, a franciák két magyar válogatottja, Vámos Petra és Albek Anna milyen formának örvend, ami rányomja bélyegét nemzeti együttesünk produkciójára.

A meccsenként átlag 6-8 gólt szerző Petra vasárnap nem talált be ellenünk, s ennek az a magyarázata, hogy edzője, Emmanuel Mayonnade arra utasította, a helyzet-előkészítésből vegye ki a részét. Ami pedig Annát illeti, három átlövésből szerzett gólja jelzés arra, hogy a vb-n egyik alapemberünk lesz

– hangzott Szilágyi válasza.

A magyarok ellenfele a vb csoportkörében jövő héten csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz a hollandiai ’s-Hertogenbosch-ban.