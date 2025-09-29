Bejelentették: Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja

Tartalékos katonaként is bizonyítja hazaszeretetét.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelentette be Facebook-oldalán: "Ifjabb Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja!"
Schobert Norbert sokoldalú fiatal, aki iskolai tanulmányai mellett fegyelmezetten helytáll a sportban és a katonai szolgálatban is. Láthattuk már sportolóként és televíziós szereplőként, továbbá a Magyar Honvédség tartalékos katonájaként is bizonyítja hazaszeretetét és elhivatottságát.
Ahogy ő maga fogalmazott: „Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Összefogásra van szükség.” Ezzel a hitvallással csatlakozott a Magyar Honvédséghez és ezzel a bátor kiállással ad példát kortársainak.
A fiatal generáció készen áll a haza védelmére. Üdv a fedélzeten!
- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
