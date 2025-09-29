RETRO RÁDIÓ

Bejelentették: Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja

Tartalékos katonaként is bizonyítja hazaszeretetét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 20:13
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Bajtársak Digitális Polgári Kör Schobert Norbert

Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelentette be Facebook-oldalán: "Ifjabb Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja!"

Ifjabb Schobert Norbert
Ifjabb Schobert Norbert Fotó: Szabolcs László

Schobert Norbert sokoldalú fiatal, aki iskolai tanulmányai mellett fegyelmezetten helytáll a sportban és a katonai szolgálatban is. Láthattuk már sportolóként és televíziós szereplőként, továbbá a Magyar Honvédség tartalékos katonájaként is bizonyítja hazaszeretetét és elhivatottságát. 

Ahogy ő maga fogalmazott: „Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Összefogásra van szükség.” Ezzel a hitvallással csatlakozott a Magyar Honvédséghez és ezzel a bátor kiállással ad példát kortársainak.

A fiatal generáció készen áll a haza védelmére. Üdv a fedélzeten!

- fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
