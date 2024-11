Nyitnak az első karácsonyi vásárok: ilyen programokkal készülnek idén a szervezők

Már november közepén megnyitja kaput a főváros három legnagyobb karácsonyi vására, amit számos további vásár is követ majd. Mutatjuk, milyen ingyenes programokkal készülnek idén a szervezők!

Már a héten kinyitnak a legnagyobb karácsonyi vásárok! Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Már november 15-én megnyitnak a legnagyobb budapesti karácsonyi vásárok

November 15-től látványos ünnepi díszbe öltözve megnyílik a látogatók előtt például Budapest ikonikus karácsonyi vására a Szent István téren, amit már négy alkalommal is legjobb karácsonyi vásárának választottak. Az Advent Bazilika nevet viselő rendezvényen közel száz hazai kézműves kiállító, igazi gasztrokalandok, csodálatos karácsonyfa, fényháló, fényfestés és további szívmelengető programok várják az ünnepre hangolódókat. A vásár területén lesz egy 12 méter magas, feldíszített fenyő, betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú is, a színpadon pedig hetente több alkalommal adventi hangulatú kulturális produkciók, gospel, folk, jazz és funk stílusú műsorok színesítik a vásári hangulatot. A Bazilika homlokzatán emellett háromdimenziós fényfestés is lesz minden nap 17:30 tól. A részletes programok itt olvashatók.

A Vörösmarty Téri Karácsonyi Vásár is november 15-én nyitja meg a kapuit. A vásár -amit már több mint két évtizede tartanak az V. kerületben- idén a számtalan kézműves termék mellett

koncertekkel,

gyermekprogramokkal,

bábjátékokkal,

látványműhellyel (amelyben kovácsmesterek mutatják be szakmájuk fortélyait),

és kisvasúttal készül.

A Vörösmarty Téri Adventi Vásár új év hajnaláig tart nyitva (a kisvasút és a kézműves kiállítók december 28-ig lesznek nyitva).

Mindkét vásáron lesznek jótékonysági kezdeményezések is, a Szent István téren például a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Együtt az Autistákért Alapítvány is megjelenik majd, hogy az ünnephez illeszkedő akciókkal hívja fel a figyelmet az adakozás fontosságára.

A Városházán is lesz karácsonyi vásár, méghozzá szintén most péntektől

Ugyancsak november 15-én nyit a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi Vásár is a Deák Ferenc téren és a Városháza parkban. A Deákon lesz a karácsonyi vásári forgatag, a Városháza parkban pedig a jégpálya és a jégfolyosó kap helyet. Utóbbiak használata nem ingyenes, a belépők egységesen 2500 forintba kerülnek majd. A helyszínen korcsolyakölcsönzésre is lesz lehetőség (bérleti díj 2500 forint, gyerekek, diákok és nyugdíjasok számára pedig 2000 forint). Mindkét helyszínen lesznek tradicionális ünnepi finomságok, mint például kürtőskalács, forralt bor, street food ételek és lángos is, december 6-án délután pedig ellátogat a Mikulás is a vásárba.