„Ezzel engem is meglepett" - a felnőtt válogatottban remekel a 16 éves magyar hokis

Augusztus óta legtöbbször egy 16 éves srác nevét emlegetik a magyar férfi felnőtt jégkorong-válogatott kapcsán. A 2008-as születésű Szongoth Domán nyár végén, az ukránok elleni felkészülési meccsen mutatkozott be Majoross Gergely együttesében, és azonnal gólt szerzett. Aztán szerepet kapott az olimpiai selejtezőkön, ahol Kazahsztán ellen ő és a nála 20 évvel idősebb Sofron István is betalált, ezzel pedig a magyar hokitörténelem egyik legnagyobb kuriózumát okozták.

Szongoth Domán remekelt a hétvégi tornán Fotó: Dömötör Csaba

A finn KooKoo csapatában légióskodó tini múlt héten, a Tüskecsarnokban rendezett Sárközy Tamás-emléktornán már alapemberként kapott lehetőséget, Szlovénia és Lengyelország ellen gólt lőtt, gólpasszokat jegyzett, előfordult, hogy Majoross Gergely az első sorban szerepeltette. Domán édesapja, az újpesti akadémián dolgozó Szongoth Kristóf elismerte, az elmúlt három hónap nekik is jókora meglepetést okozott.

- Azt hiszem, én ismerem őt a legjobban, de ezzel engem is meglepett - mondta a Metropolnak Szongoth Kristóf, aki azt is elárulta, minek köszönhető, hogy a 16 éves fiát a felnőtt válogatottnál veszik számításba. - Fizikálisan jó állapotban van, anélkül nincs is miről beszélni. Magassága, súlya megvan, mentálisan erős, és motivált. Nem ijedt meg, a teljesítményében az volt az extra, hogy beleállt a test-test elleni játékba, éretten védekezett, emberelőnyben játszott, mindenből kivette a részét. Nem került még ilyen helyzetbe, de bevallom, én sem tudtam, hogy fog erre reagálni. Azt mondta, apa, ha már meghívtak, akkor nem csak ott akarok lenni, hanem játszani akarok. A válogatott volt az álmunk, de arra nem számítottunk, hogy ilyen hamar bekövetkezik. Szerintem ez a kapitánytól is merész húzás volt, ezzel ő is rizikót vállalt, persze lehet, hogy ő nem így élte meg. Ha nem válik be, sok kritikát kaphatott volna. Domi elmondta, a stáb, a csapat maximálisan támogató volt vele és a többi fiatallal, egy rossz szó el nem hangzott. Támogató közeg nélkül nem tud működni. Lehetőséget kapott, brutálisan élvezte. Hozzáteszem, ő finn juniorból jött, és ezzel, vagy a többi magasabban jegyzett hokikultúrából érkezett játékossal a magyar bajnokságból érkezve nehéz versenyezni.