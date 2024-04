„Bennem is dúltak az érzelmek" – Felemelő lelki beszédet tartott a magyar válogatott sztárja

Sorrendben három győzelemmel melegített a vasárnap kezdődő bolzanói jégkorong-világbajnokságra a magyar válogatott. Székesfehérváron kétszer legyőzte azt a norvég válogatottat, amely 2005 óta folyamatosan az elit mezőnyben szerepel, majd Bolzanóban elverte a vb-házigazda olasz csapatot. Azonban a három meggyőző sikert két gyengébb fellépés előzte meg, hiszen Lengyelországban kétszer is kikapott a magyar együttes. Sofron István, a válogatott rangidőse a két kudarc után csatlakozott társaihoz, és olyan öltözői beszéddel nyitott, amivel felrázta a gárdát.

Sofron István a 11. divízió 1-es vb-jére készül (Fotó: Dömötör Csaba)

„Amikor megérkeztem, éreztem, hogy a srácok lelkivilága nem éppen az ideális, hiszen két olyan mérkőzésen voltak túl, amelyek nem sikerültek jól. Úgy éreztem, pár szóval fel tudom őket rázni. Én nem voltam részese annak a két, lengyelek elleni vereségnek, próbáltam felhívni a figyelmet, hogy nem a tudásunkkal, a tehetségünkkel van itt probléma, hanem lelkileg kell összerázni az egészet. Azt a munkát, azt a szenvedélyt kell beletenni a meccsekbe, ami mindig is jellemezte a magyar válogatottat az elmúlt 17 évben, amióta én is a részese vagyok. Felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos az országnak, a gyerekeknek, a szurkolóknak, a magyar hokinak, hogy milyen teljesítményt nyújtunk. Ki lehet kapni, de szívvel-lélekkel kell küzdeni, mert címeres mezben játszani különleges dolog, ez nem mindenkinek adatik meg. Bennem is dúltak az érzelmek, mert ez az elmúlt 17 év nagyon sokat adott nekem” – mondta a 36 éves csatár.

A 2008-as szapporói feljutás óta rendre az a kérdés a divízió 1-es vb-k előtt, hogy a magyar válogatott feljut-e az elitbe.

„Nagy az elvárás felénk, az elmúlt 17 évben mi vagyunk az egyetlen válogatott ebben a mezőnyben, amely nem élte át, hogy kiessen. A lengyel, a román, az angol, a japán és a koreai együttes is kiesett már. Mi stabilan itt ragadtunk, illetve sikerült néha feljutni is. Mindig a feljutásért játszottunk, egy-két vb volt, ahol a negyedik vagy az ötödik helyet értük el. Bármi benne van a mostani világbajnokságban, a célunk a feljutás, de ha reálisan nézzük az esélyeket, akkor nekünk a harmadik-negyedik hely, az éremszerzés lehet reális” – fogalmazott Sofron István, aki a 11. divízió 1-es vb-jére készül, közben kétszer az elit világbajnokságon is megfordult.

A magyar csapat vasárnap Japán ellen kezd a világbajnokságon. Sofron szerint az első meccs kapásból sok mindenről dönthet.

„Nagyon fontos az első mérkőzés, hiszen óriási különbséget jelent, ha győzelemmel vagy ha vereséggel kezdünk. Azonnal arról van szó, hogy feljutásért játszunk, vagy csak a bennmaradás jöhet szóba. Mindig szoros meccseket játszottunk a japánokkal, de ezt elmondhatom a koreaiakról és a román csapatról is. Az összes meccsünk ki-ki mérkőzés lesz. Talán a szlovén válogatott emelkedik ki a mezőnyből, de amúgy bármelyik csapatnak van esélye a feljutásra.”

Sofron az alábbi videóban arról is beszélt, milyen érzés, amikor a hőseiddel, a példaképeiddel játszhatsz egy sorban. Hogyan segítik a mostani magyar válogatott ifjabb játékosait? Milyen fontos a magyar kapusok formája a vb előtt, illetve hogyan kezeli azt a helyzetet, hogy Nemes Márton 18 évvel fiatalabb nála a keretben?