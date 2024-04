„Valami mindig hiányzik” – Mészöly szerint a harmadik hely a realitás

Vb-specialista

Mészöly az FTC-vel 11-szeres magyar bajnok, tizennégy világbajnokságon lépett jégre. Alapvetően kedves emléke az 1977-es tokiói B csoportos esemény, melyen válogatottunk az első három meccsét megnyerte. Akkor a 6. helyen zárt, ami szenzációval ért fel, hiszen nem csúszott le a C csoportba.

– Az 1978-as belgrádi, szintén B csoportos vb-n is bravúrt értünk el, hiszen 4-3-ra vertük a már akkor is nagyhatalomnak számító norvégokat. Olaszország sem állt meg előttünk, 5-2-re nyertünk, amit elfogadnék most Bolzanóban is… – emlékezett Mészöly.