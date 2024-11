Havazás 2024: így várja Proksa Szandra és Kökény Attila az idei telet

Míg a kétgyerekes édesanya, Proksa Szandra ódzkodik a hidegtől, és magát mediterrán típusú lánynak tartja, addig a négy unokás nagypapa, Kökény Attila imádja a havazást. A TV2 sztárjai a téli élményeikről meséltek, valamint arról, hogy miként készülnek a nemcsak hideget, de havat is hozó, elkövetkező napokra.

Proksa Szandra és férje már felkészültek a havazásra

„Miért, érkezik a havazás? Ne ijesztgessetek! Azt, hogy megjött a hideg érzem is a bőrömön, mivel én egy mediterrán lány vagyok. De akkor kijelenthetem, hogy idén kivételesen időben felkészültem a zord időjárásra, hiszen már feltettük a téli gumit. A férjemmel mindig a legutolsó pillanatban szoktuk vinni az autókat, kerékcserére, idén – ezek szerint – jól tettük, hogy időben feltettük. Egyébként van olyan ember, aki ennek örül?” – kezdte a TV2 sztárja, aki gyerekei kedvéért azért megbarátkozik a havazás gondolatával.

Két kisfiam van, ötéves a nagyobbik, a kicsi másfél. Ha leesik a hó, mindenképp kimegyek velük hógolyózni, vagy hóembert építeni.

Proksa Szandra belátta: ez nem az ő sportja

Proksa Szandra nem csak a havazással, a téli sportokkal sem ápol túl jó viszonyt.

„Egyáltalán nem vagyok oda ezért az időjárásért, ráadásul a téli sportokkal is hadilábon állok. Tavaly a férjem elvitt síelni, hozzáteszem: nem sok sikerrel. Ahhoz, hogy valaki megtanuljon síelni, meg kell tanulnia esni, én pedig félek az eséstől. Volt velünk egy oktató is, ő is azt tanácsolta, hogy ne erőltessem ezt a síelős dolgot. De én is láttam, hogy ez valóban nem az én sportom” – mondta Proksa Szandra.

Nem ül autóba, ha ónos eső várható

„Tavaly év végén, a váratlan a ónos esővel meggyűlt a bajom. Egy meredekebb részen lakunk, a III. kerületben, amikor is kezelhetetlenné vált az autónk, mivel akkor még nem szórták le az utcánkat csúszásmentesítővel. Egyszerűen nem tudtam irányítani az autót, később, mikor nagy nehezen kikecmeregtem a kocsiból, egy ismerősünk segített elállni vele. Hozzáteszem, egy tapasztalt srácról beszélünk, de még ő is egy utcányit csúszott a jégen, mire meg tudott állni. Abból az esetből megtanultam, hogy ha ónos eső jön, el nem indulok autóval. Ónos eső parás vagyok azóta” – mesélte a gyönyörű műsorvezető.