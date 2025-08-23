RETRO RÁDIÓ

Telefontöltővel mentették meg egy nő életét a debreceni rendőrök

A megdöbbentő életmentés legalább sikerrel zárult.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.23. 14:40
Készenléti Rendőrség telefontöltő m35 életmentés

A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél balesetre figyeltek fel. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba. Mindkét autóban ketten utaztak.

Fotó: Gé / Illusztráció

A rendőrök először a Kiához szaladtak. Abból mind a férfi, mind a nő saját lábán ki tudott szállni. Mindkettőt a szalagkorlát mögé kísérték, miközben a forgalmat lassítani kezdték.

Mikor a belső szalagkorlátnak csapódott Mitsubishihez odaléptek, az abból kiszálló férfi a segítségüket kérte. Jobb alkarja artériásan vérzett, így nála nyomókötést alkalmaztak. Míg a kormány mögé beszorult idős nőnél szintén artériás vérzést láttak. Mivel lábfeje annyira roncsolódott, nem akarták megmozdítani. Az erős vérzést azonban muszáj volt csillapítani, így a csomagtartóban talált telefontöltő kábellel szorították el a combját. Ennek köszönhetően a vérzés csillapodott. Folyamatosan kommunikáltak vele, hogy tudatát fenntartsák, és éber maradjon.

Közben a sérült autókat áramtalanították, és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központján keresztül mentőket és a katasztrófavédelem munkatársait kérték a helyszínre. Mire az egységek odaértek, mindenki stabil és biztonságos állapotban volt. A sérülteket a mentők kórházba szállították. A Mitsubishi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasa, illetve a másik autó vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet, a Kia utasa sértetlenül.

A baleset körülményeit a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vizsgálja - olvasható a közleményben. 

 


 

 

