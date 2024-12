Fővárosi korcsolyapályák: mutatjuk, hol és mennyiért csúszkálhatsz a jégen!

Szerencsére nem kell nagyítóval keresgélniük a lehetőségeket azoknak, akik a szezon kezdetekor fővárosi korcsolyapályák után kutatnak! Budapesten mindenki megtalálhatja a számításait a kezdőtől a profi korcsolyázóig. Mutatjuk, hogy hol!

A fővárosi korcsolyapályák egyik legnépszerűbbike a Városligeti Műjégpálya, ahol lélegzetelállító környezetben hódolhatnak szenvedélyüknek a sportág szerelmesei. Fotó: Egri Attila / Pexels

A fővárosi korcsolyapályák örök klasszikusa: Városligeti Műjégpálya

A legrégebbi, egyben legnagyobb korcsolyapálya 1869 óta örvend töretlen népszerűségnek Budapest szívében. A Városligeti Műjégpálya hétköznap 9 és 13, majd este 17 és 20 óra között várja a látogatókat, akik a hétvégi délelőttökön 10 és 14 óra között, szombat délután 16 és 21 óra között, vasárnap délután pedig 16 és 20 óra között is festői környezetben csúszkálhatnak. A felnőttek ezt 3000 forintért tehetik, míg a korcsolyabérlés további 3000 forintba kerül itt. Várják a családokat is a Városliget jegére, akik a gyermekek számától függően kedvezményes belépőt is válthatnak.

A Városligeti Műjégpálya kedvezményes családi belépőt is kínál Fotó: Mediaworks archívm

Nyüzsgés helyett: Csepeli Jégpark

A külvárosi helyszín senkit ne tántorítson el, ugyanis HÉV-vel pikk pakk megközelíthető a rengeteg LED-füzérrel díszített pálya. Azaz pályák, merthogy kettő is van, ezeket pedig jégfolyosó köti össze. Itt is gondoltak a gyerkőccel érkezőkre: őket elkülönített kis gyakorlópálya várja, ahol elsajátíthatják a sportág alapjait. Mindezt minden nap 8 és 21 óra között, 3 éves kortól mindössze 2500 forintért, míg a bérlés is mindössze 1500 forint a XXI. kerületi pályán.

Az újdonság élménye: Városháza Téli Élménypark

Tavaly debütált a belváros szívében ez a helyszín, ami tulajdonképpen a csepeli kicsinyített mása, LED-füzérrel és folyosóval. Még a belépő is ugyanannyi, mint Csepelen, a korcsolyabérlés viszont már drágább: azért a felnőttektől 2500 forintot, míg a 18 év alattiaktól 2000 forintot kérnek a Deák Ferenc tér melletti helyszínen, ahol hétfőtől szerdáig 8 és 20 óra között, csütörtököktől vasárnapig pedig 8-tól 21 óráig lehet siklani. Aprócska mérete teszi igazán hangulatossá a helyszínt, ami ideális lehet randira vagy családi kikapcsolódásra – még akkor is, ha nem vagy profi. A pálya körül ráadásul forró tea, forralt bor és kürtőskalács is kapható!