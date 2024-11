Kovács Lázár és Ábel Anita nyitották meg az idei karácsonyi vásárokat

Pénteken az Advent Bazilika, szombaton pedig a Vörösmarty Classic Xmas karácsonyi vásár is megnyitja a kapuit a látogatók előtt. Idén több újdonsággal találkozhatunk, a Bazilika előtt egy, a tavalyinál sokkal nagyobb, 12 méteres karácsonyfa áll, mellette áll a színpad és a Mikulás széke is. Idén a zenészek itt, a fa tövében szórakoztatják a nagyérdeműt, nem lesz viszont korcsolyapálya, ami az elmúlt években állandó elemnek bizonyult. Az elmaradhatatlan fényfestés viszont marad, a Bazilika homlokzatára vetített 3D-s képeket minden nap 17:30-tól lehet majd látni, félóránként. A Bazilika előtt áll a betlehemi jászol, és itt díszíti a teret egy monumentális adventi koszorú is, amelynek gyertyáit vasárnaponként gyújtják meg.

Kovács Lázár és Ábel Anita az az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas vásár házigazdái (Fotó: Mediaworks archív)

Megfizethető árak

Az elmúlt években folyamatos támadások érték a budapesti karácsonyi vásárokat, annak ellenére is, hogy a budapesti Advent Bazilika 2023-ban már negyedszer lett Európa legjobb karácsonyi vására... A kritikák jellemzően az árakkal kapcsolatban érkeznek, és arról szólnak, hogy magyarországi pénztárcával képtelenség jól érzeni magunkat a helyszínen. Nos, ezt már tavaly is bizonyítékokkal cáfoltuk, és idén sincs másként: a szervezők igenis nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a hazai vásárlók is kóstolhassanak az egységesen magas színvonalú, prémium street food-ból.

Lázár séf bemutatta azokat a nyomott áras ételeket, melyeket mindenki megkóstolhat (Fotó: Mediaworks archív)

Kovács Lázár elmondta a lényeget

A karácsonyi vásárok széles ételválasztékában összesen több, mint 200 féle étel lesz elérhető. Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas vendéglátósainál a forralt bortól a lángoson és a fix áras egytálételeken át a sous vide malaccsülökig, vagy éppen a lazacig terjed a kínálat. És akkor jöjjön a lényeg:

A szervezők évek óta kiemelten kezelik, hogy pénztárcától függetlenül, mindenki számára elérhető legyen az adventi gasztronómiai élmény. Őt éve Magyarországon elsőként ezért vetették be, hogy minden nagykonyhának minden nap egy fixáras, elérhető árú ételt kell kínálniuk kötelezően.

Idén 1600 Ft-ba fog kerülni a fixáras, naponta elérhető egytálétel, 7 különböző étel közül lehet majd választani. Hétvégén pedig további egy, 2000 - 2500 forintos egytálétel is kiegészíti a fix áras kínálatot, itt összesen közel 50 féle ételből lehet választani.