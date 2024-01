Így nézett ki a kezdetekkor a 154 éves Városligeti Műjégpálya – Galéria

Budapest büszkélkedhet Európa legrégebbi és legnagyobb területű, ma is működő szabadtéri jégpályájával. Megalapításának évfordulója alkalmából utánajártunk, kinek is volt az ötlete a Városligetben korcsolyapályát csinálni és, hogy azóta milyen változásokon ment át a ma is közkedvelt jégpálya.

154 éve ezen a napon nyitott meg a Városligeti Jégpálya. / Fotó: Fortepan

Ez a Városligeti Műjégpálya létrejöttének története

A XIX. század elején rengetegen korcsolyáztak Pesten a Duna jegén, akik biztonsági megfontolásból állóvizet kerestek egy jégpálya létesítésére. Miután 1869. december másodikán Kresz Géza 15 társával megalakította a Pesti Korcsolyázó Egyletet, első feladatának tűzte ki, hogy egy biztonságos jégpályát alakítson ki valahol a korcsolyázni vágyóknak, ezért a városi tanácshoz fordult. A tanács díjtalanul engedélyezte az egyletnek, hogy a Városligeti-tó egy részét korcsolyapályává alakíthassák. Ezután saját költségükön egy kis, fából készült melegedőt építtettek a tó partjára és 1870. január 29-én Rudolf koronaherceg részvételével ünnepélyesen megnyitották a városligeti pályát, a mai Városligeti Műjégpálya elődjét – olvasható a Wikipédián. Majd 1892-ben megalakult a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség is, és nem sokkal ezután (1893. február 8-án) már szabályos gyorskorcsolya-versenyt rendeztek a Városligetben.