Orbán Viktor: 11 intézkedés a kisvállalkozások támogatására

Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor hétfő délelőtt, ahol kis- és középvállalkozókat érintő intézkedéscsomaggal kapcsolatban tettek bejelentéseket.

Orbán Viktor és Nagy Elek közösen tett bejelentést a kis- és középvállalkozások számára

Fotó: Kurucz Árpád

„Gyászos hangulatban vagyunk, ez nem könnyű dolog, miután tüdőlövést és szívinfarktust kapott az ország, de kesergésből nem lehet megélni. Megállapodtunk” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök, aki azzal folytatta, nehéz dilemmával küzd a kormány, ez a nehézség egyre nagyobb kihívás elé állít minket, miután Európa egy háborús állapot felé menetel.

Háborús tervet építenek Brüsszelben

A miniszterelnök szerint mindezt azok is jól érzékelhetik, akik nem ülnek a tárgyalóasztalnál, csak a híreket figyelik. „Láthatják, hogy durva háborús retorikával állunk szemben. Az európai politikába olyan durva kifejezéseket hallani, hogy háborús gazdaság, vagy 2030-ig készen kell állunk a háborúra. A gazdaságpolitikára súlyos következményeket szenved el emiatt, ebben a pillanatban úgy állnak a dolgok, hogy bevallottan egy háborús tervet építenek Brüsszelben, erről fogadnak el dokumentumokat és tesznek nyilatkozatokat” – emlékeztet.

A miniszterelnök emlékeztetett, hoztak egy döntést Nagy Mártonnal arról, hogy nemzeti gazdaságpolitikát építenek, de újra fel kell tenni a kérdést, hogy

érvényes-e ez a megállapítás. „Úgy véljük, hogy lehetséges követni olyan gazdaságpolitikát, ami nem a háborút követi, hanem nemzet gazdaságpolitikát követ” – tette hozzá.

Orbán szerint épeszű ember nem kérdőjelezi meg, hogy a háború rossz hatással van a gazdaságra.

Ennek ellenére úgy vélik, hogy nem szabad feladni a kormány célkitűzéseit. Abban állapodtak meg, hogy a vállalkozók adóterheit és az őket terhelő bürokráciát csökkentik.

„Egymilliós hadsereget tartanak fent, a költségvetés 20-25 százalékát oda irányítják, ez pedig súlyos következménnyel jár” – mutatott rá, kiemelve, a kérdés az, fogadjuk el, hogy egy háborús politikába kerülünk, illesszük be magunkat egy keretbe és hozzuk ki a legtöbbet vagy ne fogadjuk el. Fel kell tegyük a kérdés, hogy ezt elfogadjuk vagy ne, és egy nemzeti politikát építsünk vagy ne?