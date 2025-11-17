Orbán Viktor: 11 intézkedés a kisvállalkozások támogatására
Friss bejelentések.
Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor hétfő délelőtt, ahol kis- és középvállalkozókat érintő intézkedéscsomaggal kapcsolatban tettek bejelentéseket.
„Gyászos hangulatban vagyunk, ez nem könnyű dolog, miután tüdőlövést és szívinfarktust kapott az ország, de kesergésből nem lehet megélni. Megállapodtunk” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök, aki azzal folytatta, nehéz dilemmával küzd a kormány, ez a nehézség egyre nagyobb kihívás elé állít minket, miután Európa egy háborús állapot felé menetel.
Háborús tervet építenek Brüsszelben
A miniszterelnök szerint mindezt azok is jól érzékelhetik, akik nem ülnek a tárgyalóasztalnál, csak a híreket figyelik. „Láthatják, hogy durva háborús retorikával állunk szemben. Az európai politikába olyan durva kifejezéseket hallani, hogy háborús gazdaság, vagy 2030-ig készen kell állunk a háborúra. A gazdaságpolitikára súlyos következményeket szenved el emiatt, ebben a pillanatban úgy állnak a dolgok, hogy bevallottan egy háborús tervet építenek Brüsszelben, erről fogadnak el dokumentumokat és tesznek nyilatkozatokat” – emlékeztet.
A miniszterelnök emlékeztetett, hoztak egy döntést Nagy Mártonnal arról, hogy nemzeti gazdaságpolitikát építenek, de újra fel kell tenni a kérdést, hogy
érvényes-e ez a megállapítás. „Úgy véljük, hogy lehetséges követni olyan gazdaságpolitikát, ami nem a háborút követi, hanem nemzet gazdaságpolitikát követ” – tette hozzá.
Orbán szerint épeszű ember nem kérdőjelezi meg, hogy a háború rossz hatással van a gazdaságra.
Ennek ellenére úgy vélik, hogy nem szabad feladni a kormány célkitűzéseit. Abban állapodtak meg, hogy a vállalkozók adóterheit és az őket terhelő bürokráciát csökkentik.
„Egymilliós hadsereget tartanak fent, a költségvetés 20-25 százalékát oda irányítják, ez pedig súlyos következménnyel jár” – mutatott rá, kiemelve, a kérdés az, fogadjuk el, hogy egy háborús politikába kerülünk, illesszük be magunkat egy keretbe és hozzuk ki a legtöbbet vagy ne fogadjuk el. Fel kell tegyük a kérdés, hogy ezt elfogadjuk vagy ne, és egy nemzeti politikát építsünk vagy ne?
Mint a kormányfő elmondta,
Magyarország képes arra, hogy nemzeti gazdaságpolitikát vigyen.
Az adópolitikáról közölte, lehetséges folytatni ezt a gazdaságpolitikát, még ha a háborús gazdaság alól nem is tudjuk teljesen kihúzni magunkat. Senki nem kérdőjelezi meg, hogy rossz hatása van az országra, de ki kell tartanunk a saját nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett, a kitűzött célokat nem szabad feladni.
A terheket csökkentik, a bürokráciát visszavágják
„A magyar vállalkozókra nézve ez azt jelenti, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, a bürokráciát visszavágjuk, ezt tizenegy pontban meg is határoztuk” – mondta.
Felidézte, a fix 3 százalékos fix kamatozású hitelről már beszéltek, most a kamara kérésére további 80-90 milliárdos adócsökkentési megállapodást kötöttek.
- Bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét
- Emelik az átalány adózók általános költséghányadát
- Főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szociális hozzájárulás alapját, ez 140 ezer vállalkozónak mérsékeli az adóterheit
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét, 4-5 ezer vállalkozó tud belépni ebbe a kedvező körbe
- Százmillió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházást
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésre
- Megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait, ez kedvezőbb adózást ad 350 ezer vállalkozásnak
- Fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ha akkor is indokolt lesz, tovább tolják a határidőt
- A társasági adóelőleg értékhatárát 5-ről 20 millió forintra emelik
- Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150 millióról 180 millióra
- Nyolcvanezer egyéni vállalkozó számára speciális adminisztráció csökkentést hajtanak végre
„Azt a lehetőséget keressük, hogyan lehet minél több termelési tevékenységet adókedvezménnyel segíteni. Látom, kibontakozik egy másik álláspont, amely a bankadót szeretné csökkenteni, és úgy akarja pótolni, hogy kevesebb támogatást adjon a vállalkozásoknak. Nekünk az a fontos, hogy munkahelyek legyenek” – közölte Orbán Viktor.
A kormányfő végül elmondta, lesznek még ilyen megállapodások, ez egy másfajta kamara, fontos, hogy részt vegyenek a gazdaságpolitika irányításában. „Az az érdekünk, hogy a tárgyalásokban és a döntésekben is részt vegyen a kamara” – hangsúlyozta.
Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (MKIK) arról beszélt, hogy a most bejelentett intézkedéseket komoly közös munka előzte meg. – Ahogy egy repülőgépen két pilóta szokott ülni, egyik vezet, másik navigál, és hogy a két pilóta együttműködik egy közös cél érdekében, a kormány és a kamara is ugyanazon a gépen ül, ugyanabba az irányba halad – fogalmazott.
Egy éve, hogy megújult az országos kamara és az új vezetés azt tűzte ki célul, hogy együttműködünk, megkérdezzük a vállalkozókat, hogy megismerjük a problémáikat. Nekünk az a dolgunk, hogy tudjuk, majd elemezzük ezeket a problémákat és együttműködjünk a kormányzattal, megoldási javaslatokat is teszünk. Nem véletlen, hogy egy nyolcoldalas, ötéves, hosszú távú megállapodást kötöttünk a kormánnyal, feladatokkal, célokkal. Kialakítottunk egy közös munkamódszert, ahol közösen gondolkodnak, a magyar gazdaság érdeke mentén
– sorolta Nagy Elek.
Mint mondta, célzott támogatásokkal egységes segítséget kell adni a hitelekhez, ezt segíti a kamattámogatás. „A mi feladatunk, hogy gazdaság általános érdekvédelmét ellássuk. Ugyanígy dolgoztunk a mostani csomag esetén is, abból kiindulva, mi fáj a legjobban a kisvállalkozásoknak. Ez az adó és a bonyolult adminisztráció volt” – mondta, hozzátéve, ez a csomag egy százmilliárdos csomag, az összeg a kisvállalkozók zsebében marad.
Fontosnak tartottuk, hogy a jogbiztonság felé haladjon ez a csomag, és ne csak egy évre, hanem három évre határozzuk meg az alanyi áfamentesség felső határát. Ugyanezt szolgálja az átalányadót választó kisvállalkozók költsége is, amelyet hosszas vita után, de elfogadta a kormány, hogy érjük el az 50 százalékot. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozó 100 forintjából 60-at, jövőre már csak 55-öt, utána pedig 50 forintot kell kifizetni. Ez komoly megtakarítás, amely jó a vállalkozóknak és a magyar gazdaságnak is
– mutatott rá Nagy Elek, akinek szavait a Ripost idézte.
