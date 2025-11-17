Orbán Viktor: Erre ébredtünk ma

„Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van.” – írja friss, november 17-e reggeli bejegyzésében Orbán Viktor a Facebook-oldalán, utalva a magyar válogatott vasárnapi vereségére és annak következményeire.

Orbán Viktor november 17-én: A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz (Fotó: Mediaworks)

S hogy mit jelent a kormányfő számára hétfő reggel az, hogy „meló van”? A bejegyzés folytatásából kiderül: „Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz.”