Orbán Viktor így látta az első Háborúellenes Gyűlést

Győrben rendezték meg szombaton az első Háborúellenes Gyűlést, amelyen rengetegen vettek részt.

2025.11.16.
November 15-én rendezték meg Győrben az első Háborúellenes Gyűlést. Az eseményen rengeteg hazai híresség jelent meg, valamint felszólalt Orbán Viktor is, aki azt hangsúlyozta, szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A miniszterelnök most egy képgalériát is megosztott az eseményről, amely kapcsán óriási volt az érdeklődés.

