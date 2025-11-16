Orbán Viktor így látta az első Háborúellenes Gyűlést

November 15-én rendezték meg Győrben az első Háborúellenes Gyűlést. Az eseményen rengeteg hazai híresség jelent meg, valamint felszólalt Orbán Viktor is, aki azt hangsúlyozta, szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A miniszterelnök most egy képgalériát is megosztott az eseményről, amely kapcsán óriási volt az érdeklődés.