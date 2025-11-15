- Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor most megmutatta, mi volt a kulisszák mögött!
Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor rámutatott arra, mi most a küldetés
Összefoglaló videóval jelentkezett a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, mi most a küldetés.
November 15-én rendezték meg az első Háborúellenes Gyűlést, Győrben. Az eseményen felszólalt Orbán Viktor is, aki nem győzte hangsúlyozni, szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A miniszterelnök nemrég egy összefoglaló videóval jelentkezett a Háborúellenes Gyűlésről, mialatt ismét kiemelte, mi most a legfontosabb küldetés.
Orbán Viktor kiemelte a Háborúellenes Gyűlés után: ez most a küldetés
Magyarországot kívül tartani a háborún. Ez a mi küldetésünk. Aki békét akar, velünk tart!
- írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy összefoglaló videó kíséretében.
