Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor rámutatott arra, mi most a küldetés

November 15-én rendezték meg az első Háborúellenes Gyűlést, Győrben. Az eseményen felszólalt Orbán Viktor is, aki nem győzte hangsúlyozni, szükség van a háborúellenes kiállásokra, mert Európában jelenleg háborús fenyegetettség érzékelhető. A miniszterelnök nemrég egy összefoglaló videóval jelentkezett a Háborúellenes Gyűlésről, mialatt ismét kiemelte, mi most a legfontosabb küldetés.

Háborúellenes Gyűlés: ez most a küldetés Orbán Viktor szerint / Fotó: Mediaworks

Magyarországot kívül tartani a háborún. Ez a mi küldetésünk. Aki békét akar, velünk tart!

- írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy összefoglaló videó kíséretében.