Orbán Viktor: Már 100 ezren vagyunk!
Egyre népesebb a Digitális Polgári Körök tábora.
Digitális Polgári Körök. Már 100 ezren vagyunk! Csatlakozz te is!
– írta Facebook-bejegyzésben Orbán Viktor, és azt is megosztotta, hogy itt lehet csatlakozni a DPK-hoz. Nem csoda, hogy nő ez a szám, a Digitális Polgári Körök első országos találkozója ugyanis minden várakozást felülmúlt, ezért az egyes számú DPK alapítói úgy döntöttek, hogy még több helyszínen, közösen állnak ki Magyarország békéje és biztonsága mellett. A november 15-én Győrben megrendezett Háborúellenes Gyűlésről itt olvashatsz!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre