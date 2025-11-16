Orbán Viktor: Már 100 ezren vagyunk!

Digitális Polgári Körök. Már 100 ezren vagyunk! Csatlakozz te is!

– írta Facebook-bejegyzésben Orbán Viktor, és azt is megosztotta, hogy itt lehet csatlakozni a DPK-hoz. Nem csoda, hogy nő ez a szám, a Digitális Polgári Körök első országos találkozója ugyanis minden várakozást felülmúlt, ezért az egyes számú DPK alapítói úgy döntöttek, hogy még több helyszínen, közösen állnak ki Magyarország békéje és biztonsága mellett. A november 15-én Győrben megrendezett Háborúellenes Gyűlésről itt olvashatsz!