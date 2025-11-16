RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Már 100 ezren vagyunk!

Egyre népesebb a Digitális Polgári Körök tábora.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 11:24
Módosítva: 2025.11.16. 13:32
Digitális Polgári Kör Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

Digitális Polgári Körök. Már 100 ezren vagyunk! Csatlakozz te is!

– írta Facebook-bejegyzésben Orbán Viktor, és azt is megosztotta, hogy itt lehet csatlakozni a DPK-hoz. Nem csoda, hogy nő ez a szám, a Digitális Polgári Körök első országos találkozója ugyanis minden várakozást felülmúlt, ezért az egyes számú DPK alapítói úgy döntöttek, hogy még több helyszínen, közösen állnak ki Magyarország békéje és biztonsága mellett. A november 15-én Győrben megrendezett Háborúellenes Gyűlésről itt olvashatsz!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
