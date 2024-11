Eláruljuk, hol és mennyiért lehet korcsolyázni a fővárosban

Évszázados hagyománya van a korcsolyázásnak a budapestiek körében. Az első műjégpálya az 1800-as években nyitott a fővárosban és azóta is minden évben számos helyen várják a korcsolyázni vágyókat. Mutatjuk, hogy idén hol és mennyiért lehet csúszkálni Budapesten!

Mutatjuk hol nyitott és nyílik jégpálya Budapesten. Fotó: Mediaworks archívm

A legnagyobb és legrégebbi műjégpálya idén ennyiért kínálja a belépőket

A Városligeti Műjégpályán november 15-én kezdődött az idei korcsolyaszezon. A műjégre 6 éves kor alatt ingyen lehet felmenni, a 12 év alatti gyermekek pedig szülői vagy felnőtt kísérettel léphetnek a jégre, a 12 és 14 év közötti gyermekek pedig írásos szülői engedéllyel látogathatják a műjégpályát. A beleegyező nyilatkozat itt tölthető le. A többi korcsolyázni vágyó idén ennyiért csúszkálhat a jégen:

Jegytípus Normál időszakban (H–Cs: 9:00–13:00; 17:00–21:00 óra, P: 9:00–13:00 óra) Kiemelt időszakban (P: 17:00–21:00, Szo: 10:00–14:00; 16:00–21:00,

V: 10:00–14:00; 16:00–20:00 óráig) Diák, Nyugdíjas 2000 Ft 3000 Ft Felnőtt 3000 Ft 4000 Ft Családi 3 fő részére (min. 1 gyerek) 6500 Ft 9000 Ft Családi 4 fő részére (min. 2 gyerek) 7500 Ft 10.500 Ft Családi 5 fő részére 8500 Ft 11.500 Ft Diákbérlet 10 alkalomra 18.000 Ft Felnőtt bérlet 10 alkalomra 26.000 Ft Korcsolya bérlés 3000 Ft/alkalom, kaució 2000 Ft/pár Bukósisak bérlés 1000 Ft/db; kaució 5000 Ft/db Forrás, további infók: mujegpalya.hu

A XIX. század elején rengetegen korcsolyáztak Pesten a Duna jegén, akik biztonsági megfontolásból állóvizet kerestek egy jégpálya létesítésére. Miután 1869. december másodikán Kresz Géza 15 társával megalakította a Pesti Korcsolyázó Egyletet, első feladatának tűzte ki, hogy egy biztonságos jégpályát alakítson ki valahol a korcsolyázni vágyóknak, ezért a városi tanácshoz fordult. A tanács díjtalanul engedélyezte az egyletnek, hogy a Városligeti-tó egy részét korcsolyapályává alakíthassák. Ezután saját költségükön egy kis, fából készült melegedőt építtettek a tó partjára és 1870. január 29-én Rudolf koronaherceg részvételével ünnepélyesen megnyitották a városligeti pályát.

A Városháza parkba ennyibe kerül a belépő

A Városháza parkban egy jégpálya és jégfolyosó is helyet kapott idén, ami már tavaly is nagy siker volt. Az élménypark ugyancsak november 15-től várja a korizni vágyókat. A belépők egységesen 2500 forintba kerülnek és a helyszínen korcsolyakölcsönzésre is lehetőség van: a bérleti díj 2500 forint, gyerekek, diákok és nyugdíjasok számára pedig 2000 forint.

Akinek már jobban megy a korizás, azt várja a jégcsarnok

A Mátyásföldi Jégcsarnokban közönségkorizás is jégdiszkó is várja a korcsolyázni vágyókat. A pálya tömegközlekedéssel az Örs vezér teréről induló 45-ös vagy a 46-os busszal érhető el – a Pilóta utcáig kell utazni. Emellett a H8-as, H9-es HÉV-vel a Mátyásföld, Repülőtér állomásig utazva is megközelíthető a Mátyásföldi Jégcsarnok. Ami a belépőárakat illeti: a napijegy 3000 Ft/felnőtt, 2000 Ft/diák/nyugdíjas/gyerek, a korcsolyakölcsönzés pedig 2000 forintba kerül, amihez további 2000 Ft letét szükséges készpénzben. További információk a közönségkorcsolyázással kapcsolatban itt találhatók.