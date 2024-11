Hivatalosan is elindul a karácsonyra hangolódás: ma nyitnak a karácsonyi vásárok és a jégpályák!

Ezek a karácsonyi vásárok nyitnak november 15-én

November 15-én nyílik Budapest ikonikus karácsonyi vására a Szent István téren. Az Advent Bazilika rendezvényhelyszínén egy 12 méter magas, feldíszített fenyő, betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú is lesz az árusok és a koncertek mellett. Ugyancsak ma nyitja meg a kapuit a Vörösmarty Téri Karácsonyi Vásár is, ami már több mint két évtizede kerül megrendezésre az V. kerületben, ahol idén is lesz kisvasút. Végül pedig a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi Vásár is ma nyílik a Deák Ferenc téren és a Városháza parkban. A Deákon lesz a karácsonyi vásári forgatag, a Városháza parkban pedig a jégpálya és a jégfolyosó kap helyet.

Ma nyitnak a karácsonyi vásárok a fővárosban / Fotó: Bach Máté

Ma nyit a Városligeti Műjégpálya is

Budapest legnagyobb és egyben egyik legszebb korcsolyapályája az idei szezonban november 15-től várja a korcsolyázni vágyó kicsiket és nagyokat, ha az időjárás nem szól közbe. Ahogy már megszokhattuk, a katonazenekar köszönti az új szezont, majd jégtáncbemutatókkal, játékokkal és nyereményekkel fokozzák a hangulatot ma este 5 órától - olvasható a weboldalukon.

Idén háromnapos lesz Budapest születésnapi bulija

A főváros 151. születésnapja alkalmából több koncerttel, kiállítással, és a tavaly nagy népszerűségnek örvendő bulivillamossal készülnek a szervezők. Az ünneplés idén háromnapos lesz, november 15-től 17-ig tart majd. A részletes programok itt találhatók.

Lomtalanítás lesz a VII. kerületben

2024. november 15. és november 16. között a VII. kerületi körzetekben lesz lomtalanítás. Fontos, hogy lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a postaládákba dobott hivatalos tájékoztatólevélben, valamint a külön ebből a célból készült online térképeken megjelölt napon, 18 óra után helyezhető ki! A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ami bírságot vonhat maga után. A lomokat az FKF a kihelyezést követő napon szállítja el.

234 éve koronázták királlyá II. Lipótot

1790. november 15-én magyar királlyá koronázták II. Lipótot Pozsonyban, aki egyidejűleg német-római császár és cseh király is volt. II. Lipót bátyja, II. József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. Mária Terézia királynő és I. Ferenc német-római császár gyermekeként felvilágosodott szellemű nevelést kapott, különösen a természettudományok és a technika iránt érdeklődött.