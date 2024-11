Elnyelte a köd a Normafát, betört a hideg időjárás – Hátborzongató galéria

Akinek a nyári meleg miatt már tele volt a hócipője és igazi acélos hidegre vágyott, most fellélegezhetett a november beköszöntével. Az ősszel ajtóstul rontott ránk a hideg időjárás, és az előrejelzések szerint még egy ideig a sapkával, kabáttal és a sállal meg kell barátkoznunk, hogy átvészeljük ezt az időszakot. Egy hobbifotós, Csanádi Attila viszont épp ekkor van elemében!

A zord időjárás lett az úr a Normafán Fotó: Csanádi Attila

Csábította a zord időjárás

Sokan vacogva mennek hajnalban dolgozni a novemberi időjárás miatt. A fagyos reggeleken akár mínuszokkal is számolhatunk, és bár ilyenkor a legtöbben inkább otthon egy forró tea mellett bekuckóznának a fotelbe, Attila inkább a természetet járja, hogy az őszi arcát is megmutassa a főváros környékének. November 12-én, kedden kora reggel sem tétlenkedett, a Normafa felé vette az irányt. A fás-erdős részen 95 százalékos volt a páratartalom, és 0 fokkal kebelezte be a köd a környéket – ekkor kapta elő fényképezőjét és örökítette meg a tájat.

Szeretem az extrém fotózást. Nem szokványos, különleges fotókat szeretek készíteni. A Normafát ellepő köd épp ilyen volt! A táj, a természet mindig kínál érdekes témákat nekem. Hiába volt nagyon hideg, megérte kimenni!

– lelkendezett a Metropolnak Csanádi Attila.

Köd, fagy, hideg

A hobbifotósnak a következő időszak is kedvezni fog az őszi fotózáshoz: a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdán borult, párás idő várható, és a köd is tartós lehet. Elszórtan szitálás, fagyos területeken ónos szitálás, illetve havas eső is előfordulhat. A szél általában gyenge marad. Kora délután 0 és +6 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön is borult, felhős lesz az időjárás, és párából sem lesz hiány. A tartós köd helyenként szitálással és ónos esővel társulhat. A hőmérséklet 5 fok körül valószínű.

Szürke, borult idő lesz pénteken is: gyenge eső, havas eső is borzolhatja a kedélyeket. Az északi, északnyugati irányba forduló szél helyenként élénk, a Nyugat-Dunántúlon pedig erős lesz. A hőmérséklet hajnalban –3 és +5 fok között alakul, míg délutánra 2 és 10 fok közé emelkedik.