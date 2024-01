Roncsautóban él a hajléktalan pár a vörös riasztás idején is Óbudán

Lapunk nemrég beszámolt arról az idős párról, melynek tagjai a Bécsi út egyik parkolójában élnek egy piros roncsautóban. Mária és Sándor szeretett kutyájukkal próbál túlélni egy kitört üvegű autóban. A férfi és a nő már jó ideje hajléktalan. Korábban a város takarításával keresték kenyerüket, de megöregedtek, és most egy roncsban próbálják átvészelni a vörös riasztást.

Egy roncsautóban húzzák meg magukat (Fotó: Fügedi Richárd)

A kutya miatt sem mennek be szállóra

Sándor imádja a kutyáját. Még ő mentette meg, amikor kölyökként kidobták egy autóból. Ápolgatta, nevelgette, míg felépült a sérüléseiből a kis jószág. Azóta együtt vannak jóban-rosszban. Ennek már 10 éve. Azt mondja, ez az egyik ok, amiért nem megy be hajléktalanszállóra. Nem akarja egyedül hagyni az ebet, úgy tekint rá, mint egy családtagra.

Vannak olyan szállók, ahol kutyakennelbe este beteszi az ember, reggel meg kiveszi, na de télen ki a fagyba? Ezért aztán este inkább vele szenvedünk

– mondta a férfi.

A mentett kutya az autóroncs hátsó ülésének lakója (Fotó: Fügedi Richárd)

Roncsautóban próbálnak túlélni

A pár az első ülésen húzza meg magát, ott is alszik, míg a kutya a hátsó ülésen éjszakázik. Sándor elmondta, hogy a hideg nagyon megnehezíti a dolgukat, mert a fázás miatt este időnként sétálniuk kell, hogy felmelegedjenek, másrészt a kocsiban is mínuszok vannak, még a vizük is megfagy, így inni is alig tudnak. Ahogy a pára is gondot okoz nekik, mert a lecsapódó víz átnedvesíti a ruhájukat. Ettől a lábuk fázik leginkább. Az autó ablakai egyébként ki vannak törve , ezért egy kis burkolóanyaggal leszigetelték a réseket.

A jeges vizet mutatja Sándor – a hideg éjszakákon a roncsban a szomjukat sem tudják oltani (Fotó: Fügedi Richárd)

Gázpalackot kaptak a szomszédtól

A férfi minden hétvégén templomba jár, hívő kereszténynek mondja magát.

Sosem kéregetek, nekem többet ér a becsület, erősen bízom Istenben, hogy megsegít bennünket

– mondta. Hozzátette: fontos különbséget tenni a csövesek és a hajléktalanok között. Hajléktalanná bárki válhat, de hogy csöves legyen a hajléktalanból, az már a saját döntése. Amikor ott jártunk, pár órával korábban egy szomszédban lakó hölgy sietett a segítségükre a nagy hidegben, adott nekik két turista gázos melegítőt, ami meglepően jó hőmérsékletet varázsolt a kocsiba. Azonban, ahogy a férfi elmondta, ez a jó világ csak időleges. Ha kifogy a palack, megint jön a fagyoskodás.

A gázpalackot segítségül kapták a hideg ellen egy jóakarótól (Fotó: Fügedi Richárd)

Óbuda nem segít

A férfi elmondta, hogy az óbudai önkormányzathoz fordultak segítségért, de azt mondták nekik, hogy nincs pénz, ráadásul más településre vannak bejelentve, így menjenek oda segítségért.

A közterület-felügyelők is voltak itt nemrég, fizetőssé fogják tenni ezt a parkolót és elviszik a roncsautókat. Nekünk is mennünk kell. Hiába kértünk segítséget, nem foglalkoznak velünk. Remélem, találunk majd egy albérletet, és akkor minden rendben lesz

– reménykedik Sándor.