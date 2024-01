Szétlopják, felgyújtják a Budapesten parkoló roncsautókat, de van, amibe beköltöznek az utcán - fotók

Budapest városvezetése folyamatosan növeli a fizetős parkolás területét az eddig ingyenes területek kárára, emellett pedig rendszeresen emelik a parkolási díjakat, miközben egyre több parkolóhelyet szüntetnek meg.

A problémát súlyosbítja – ahogy erről nemrég beszámoltunk – hogy sok elhagyott, üzemképtelen autó foglalja el a parkolóhelyeket a város különböző közterületein. Zugló például roncstemetővé változott... A roncsautók az utak mellett és a parkolókban nemcsak rombolják a környezetet, hanem a parkolóhelyek hiányát is súlyosbítják. Bár a főváros rendeletei tiltják az ilyen járművek közterületen való tárolását, ezért a közterület-felügyelők a tulajdonos értesítésétől számított 10. nap elteltével elszállíttathatnák a forgalmival nem rendelkező, vagy láthatóan üzemképtelen járműveket, azt láthatjuk, hogy a baloldali vezetés nem gondoskodik megfelelően azok elszállításáról. A lakosok így egyre nehezebben találnak megfelelő parkolóhelyet a telített parkolók és a roncsautók miatt.

Értékes parkolóhelyet foglal - Lukács György utca. Fotó: Fügedi Richárd

Szétlopják őket

Azért is fontos lenne a magára hagyott járműveket elszállítani – a jogszabály szerint egy 24 órán át őrzött tárolóhelyre – mert a magára hagyott roncsautók gyakran célpontjai a lopásoknak, ahol az elkövetők kiszerelik azok alkatrészeit. Különösen a kerekek eltulajdonítása elterjedt probléma, de sok esetben még a kormányt is ellopják a gazdátlan járműből.

Feltörik a gazdátlan roncsokat - Békásmegyer. Fotó: Fügedi Richárd

Az elhagyott járművek így nemcsak parkolóhelyet foglalnak el, hanem az utcákon fokozott bűnözési kockázatot is jelentenek. Mivel a gazdátlan jármű szétszedéséért senki nem szól, a bűnözők könnyen rákaphatnak más lakók autóira is, ahol a tulajdonos már jobban zokon veszi, ha például eltűnik a katalizátor...

Mindent vittek belőle - XIII. kerület. Fotó: Fügedi Richárd

Szemétlerakó és hulladékégető lesz az autóból...

Nem a szétlopás az egyetlen gond a roncsok kapcsán. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy az illegális hulladéklerakásnak is kedvelt célpontjai ezek a senki által nem felügyelt járművek. Emellett, vagy ezzel együtt pedig gyakran célpontjai a vandalizmusnak és szándékos rongálásnak. Találtunk olyan járművet a Bécsi úton, amit felgyújtottak, majd telehordták szeméttel, de volt olyan is aminek az ablakát törték be és úgy hordták tele szeméttel, ezek nem kicsit rombolják a városképet, ráadásul közveszélyesek.

Telehordták szeméttel - III. kerület. Fotó: Fügedi Richárd

A Bécsi úton kiégett autó már messziről látható. A benzinkút melletti parkolóban ezen kívül még legalább 4 olyan autó állt már hosszú ideje, ami láthatóan már alkalmatlan a közlekedésre, elszállításra mégsem kerültek a járművek.

A Bécsi úton égett ki már jó ideje Fotó: Fügedi Richárd

A közelben élők elmondása szerint már jó pár napja felgyújtották a régóta ott álló járművet, amibe beköltöztek életvitelszerűen ott lakó hajléktalanok is. ,,Először egy hatalmas durranást hallottunk, majd kijöttek a tűzoltók, akik 3 vízsugárral oltották" - mesélte a látottakat egy ott élő. Ezután a kiégett roncs az illegális hulladéklerakók célpontja lett és telehordták szeméttel. A beledobált zsákokat széttépték, így a kocsi környezete is szemétteleppé vált.

Felgyújtották, majd teleszemetelték. Fotó: Fügedi Richárd

Hajléktalanok költöznek bele

A kiégett autótól csak pár méterre az egyik rég gazdátlanul álló járművet elfoglalták a hajléktalanok. Az autó mellett egy szintén évek óta ott álló jármű található, ami szemétlerakóként funkcionál a szomszédos lakóknak.

Benne laknak. Fotó: Fügedi Richárd

A pár kutyájával lakik a fa által már benőtt autóban. Megkérdeztük őket, hogy mit keresnek ebben a hidegben az utcán.

A kutya miatt nem mehetünk be a Máltaiba. Ezért kértünk segítséget az önkormányzattól, de nem segítettek nekünk. Még a közterület-felügyelők is megengedték, hogy itt lakjunk. Tudnak róla hogy itt vagyunk, de felénk se néznek. Az éjszakák nagyon hidegek, este félóránként kiszállunk és járkálunk, hogy ne fagyjunk meg.

- mesélte lapunknak az idős hajléktalan pár.

Nem kaptak segítséget az önkormányzattól. Fotó: Fügedi Richárd

A tüzek és az elhagyott járművek szétverése komoly veszélyforrást jelentenek mind az ingatlanok, mind az emberek biztonságára nézve. Az effajta visszaélések jól szemléltetik, hogy a baloldali város- és kerületvezetők hanyagsága milyen veszélyeket hordoz magában. Az pedig, hogy az baloldal ugyan úgy elnézi az utcán való életvitelszerű tartózkodást ebben a hideg, fagyos időben, mint ahogy tette azt korábban, veszélyezteti azok életét, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a segítségre.