Budapest a roncsautók városa, lerohadt kocsikkal van tele a főváros – Fotók

Karácsony Gergelyék és a baloldali városvezetés folyamatosan tolja ki a fizetős parkolás határait az eddig ingyenes területekre is, és közben folyamatosan emelik is a budapesti parkolási díjakat. Ezzel párhuzamosan pedig rengeteg parkolóhelyet szüntetnek meg. Arra azonban egyre kevesebb figyelmet fordítanak, hogy a közterületen parkoló roncsautókat elszállítsák. Szeptemberben írtunk cikket és készítettünk videót arról, hogy roncstemetővé változott Zugló, elhagyott autók foglalják a parkolóhelyeket.

Íme a videónk:

Most pedig budai kerületekben néztünk körül, hogy ott milyen a roncsautó-helyzet. Sajnos elkeserítő...

Roncsok Békásmegyerről / Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

Csúnya, és parkolóhelyet foglal

A fővárosban súlyosan telítettek a parkolható területek. A lakóknak sok helyen hosszas sétákat kell bevállalniuk a lakás és az autó között, mert az ingatlanjuknál nem találnak parkolóhelyet. Ezt a helyzetet tovább rontja, mikor olyan roncsautók foglalják el a parkolóhelyeket, amiket senki nem használ, vagy azért, mert lejárt a műszakijuk, vagy azért, mert láthatólag használhatatlanok, töröttek, kerék sincs rajtuk, vagy belepte őket a falevél. Amellett, hogy csúnya látványt nyújtanak az ilyen járművek, tilos is a közterületen való tárolásuk.

II. kerület Hankóczy Jenő utca, több mint egy hónapja bejelentették, de már hónapok óta ott áll, nem történt semmi. / Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

A Fővárosi Közgyűlés több rendeletet is hozott annak érdekében, hogy az ilyen városképet rontó, üzemképtelen autókat ne lehessen közterületen tárolni. Ha pedig rendszám sincs rajta, akkor már a KRESZ is tiltja a közúton való tartózkodást. Üzemképtelennek az az autó számít, aminek lejárt a forgalmi engedélye, vagy láthatólag használhatatlan, balesetes, vagy éppen belepte az avar is, olyan régen rá se néztek.

Roncsautó a Bécsi úton. / Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

A FÖRI vagy a közterület-felügyelők feladata

A közterületekről a roncsautókat a fővárosi illetőségű nagyobb utakról a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnak (FÖRI), a kisebb, kerületi illetékességű utak esetében a kerületi városrendészetnek, közterület-felügyeletnek kellene elszállíttatnia a tulajdonos kiértesítésétől számított 10. naptól.

2021 óta nem vitték el, már az értesítés is lerohadt róla - Hollós Korvin utca. / Fotó: Metropol/Fügedi Richárd

Érdemi intézkedés főleg ott történik, ahol a baloldali vezetésnek anyagi érdeke van az autóelszállításra. Ahol fizető parkolóhelyet foglal az autó, onnan gyorsan elszállítják a lerobbant járművet. Szomorú tapasztalat, hogy ha pár percre is elfelejt parkolójegyet venni az ember, azonnal mikuláscsomagot kap a szélvédőjére, de aki törvénytelenül roncsot tárol hónapokig közterületen, értékes parkolóhelyeket foglalva, azzal szemben már nem olyan nagy a szigorúság.

Igazi gyűjtő - II. kerület / Fotó: Fügedi Richárd