Roncsautókba költöztek be Zuglóban a hajléktalanok

Továbbra is megoldatlan a zuglói Francia út sorsa, aminek egyik felét évek óta szeméthalom borítja. Az utcának ez a fele részben a vasúti sínek mentén található, így van olyan rész is, ami MÁV rendezői területnek számít. A probléma a vasúttársaság előtt is ismert, évről évre megpróbálnak felülkerekedni a Francia úti szeméttelep ellen folytatott küzdelemben, a több száz tonnányi hulladékkal szemben azonban sokszor ők is alulmaradnak. A MÁV 2016 és 2021 között 500 tonnányi szemetet szállított el innen, ami rengeteg pénzükbe került, a szeméthalom azonban újra és újra megjelenik - az önkormányzat pedig gyakorlatilag nem nyújt semmilyen segítséget a harcban az illegális hulladéklerakók ellen.

A Francia úti szemétlerakat. Fotó: Vaskó Tamás

Ezúttal veszélyes hulladék formájában, jelenleg ugyanis a Francia úton kidobált gumiabroncsokból akad a legnagyobb kínálat. Ezen felül a szokásos a felhozatal: bútorok, ruhák, kidobott plazmatévé, de még az SI mértékegységrendszerről is találtak a Metropol munkatársai szakkönyvet a szemétkupac tetején.

Valaki gumiabroncsokat dobott itt ki. Fotó: Vaskó Tamás

Távolodva a gumiabroncs-kupacoktól és a vasúti töltésről, immár a közút szélén a Mad Max világába csöppen bele az ember. Hajléktalanok 4 roncsautóból alakítottak ki bunkereket maguknak, szinte teljesen becsomagolták kívülről az autókat, amiben aztán berendezkedtek, és életvitelszerűen használják is. „Reggelente szoktak kijönni belőlük, akkor ott a kocsi mellett flakonokból megmosakodnak, és elmennek dolgukra, majd esténként visszatérnek” – mondta el a Metropolnak az egyik közeli telep dolgozója. A roncsautókból épített bunkerek melletti szabad parkolóhelyeket természetesen használják a lakosok, akiknek így a szeméthalmokon keresztül kell a dolgukra igyekezniük.

Bunkereket csináltak a fedél nélküliek a roncsautókból. Fotó: Vaskó Tamás

A MÁV erőn felül igyekszik uralni az uralhatatlant, az nyilvánvaló, hogy az önkormányzat közreműködése nélkül nem megy, hiszen újra és újra megjelennek az illegális hulladéklerakók. A MÁV egy közleményében tért arra ki, hogy együttműködést akarnak kialakítani a zuglói önkormányzattal, ennek egy rendészeti együttműködési megállapodás lehetett volna az eredménye, ami után a városrendészek, közterület-felügyelők a MÁV felhatalmazásával járhattak volna el a szennyezett területeken. Hogy erre a megállapodásra végül miért nem került sor, azt nem tudni.



Kényelmesen berendezkedtek az autókban. Fotó: Vaskó Tamás

Borbély Ádám, a kerület fideszes képviselője is úgy gondolja, hogy tartós megoldásra lenne szükség a Francia úton. „Nem elég beszélni a problémáról: közös, egymást segítő megoldások kellenek az önkormányzat és a MÁV között. A Francia út egyes szakaszain korlátozni kell a behajtást, hogy fizikailag se lehessen ideszállítani autóval szemetet, más területen pedig be kell vonni a rendészeket következetes és példaértékű büntetésekkel” – mondja a képviselő, aki szerint a ma baloldali vezetésű kerületben is fontos lenne a környezettudatosság, és hogy ne szemétlerakat legyen a kerületből.